Çeker: Sağlık çalışanları için sabır taşı çatlamıştır

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube üyeleri, kabul edilebilir bir döner sermaye ve sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi’nin Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde düzenlediği açıklamaya Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, Türk Sağlık Sen yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri katılım sağladı.

“KOCAMAN BİR SIFIR RAKAMI KONMAKTA”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker düzenlediği basın açıklamasında, genel başkanın binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı'na iletilmesine rağmen vurdumduymaz davranıldığını belirterek, “Ülkemizde son 10 yılda döner sermayeler kadar eriyen hiçbir ücret yoktur.Dibe vurmuş, tabanı görmüştür.Kurumlardaki aşırı iş yükü altında gecesini gündüzüne katarak özveri ile fedakarca görev yapan insani olmayan 24 saatlik nöbetler ile kendisine ve ailesine zaman ayırmadan önceliği hastane olan çalışanlara döner sermaye(performans) Ek ödemelerine gelince maaş ödeme gününde çalışanın önüne kocaman bir sıfır rakamı konmaktadır” ifadelerini kullandı.

“DİLEKÇEYİ TESLİM ETTİK”

Çeker açıklamasını, “Bugün döner sermayelerden memnun olan bir tane bile hastane çalışanı kalmamıştır.Sağlık kurumlarında görev yapan tüm çalışanlar muzdarip ve şikâyetçidir. Sağlık Bakanlığı ve YÖK yetkilileri çalışanların bu memnuniyetsizliğinden ve döner sermayelerin halinden haberdar oldukları halde vurdumduymazlıkları hala devam etmektedir. Çalışanlar 5 yıl önceki döner sermayeden almış oldukları ücretleri bu gün mumla arıyor olmaları durumun vahametini açıkça göstermektedir.Türk Sağlık-Sen olarak bu vurdumduymazlığa son verilmesi için geçtiğimiz aylarda çalışanların döner sermaye ödemeleri hakkındaki taleplerini içeren binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e teslim ettik” şeklinde sürdürdü.

“BİNLERCE KEZ DİKKAT ÇEKTİK”

“Her iki kurumun idarecilerine bu durumu defalarca anlattık.Sistem baştan aşağı revize edilmelidir” diyen Çeker, “Yaklaşık bir yıl önce Genel Başkanımız Sağlık Bakanı ve YÖK Başkanı ile yaptığı görüşmede her iki kurum yetkilisi de döner sermaye yönetmeliğinde değişiklik yapacaklarını bunun için çalışmalara başladıklarını açıklamışlardı. Aradan geçen sürede ne yazık ki hala bir somut adım atılmamıştır.Türk Sağlık Sen olarak döner sermayeler ile ilgili sorunlara binlerce kez dikkat çektik. Fakat yanlışta ısrar edilmeye ve sorunlar görmezden gelinmeye devam ediliyor. Bugün çalışanların sesini yetkililere bir kez daha duyurmak ve döner sermaye ek ödemelerinin adaletli bir şekilde dağıtılması hakkındaki taleplerimizi yüksek perdeden aktarmak için ülke genelinde aynı anda alanlara çıktık” diye konuştu.

“ÖNCELİK ÇALIŞANIN OLMALIDIR”

Çeker konuşmasının devamında, “Öncelikle ifade etmek isteriz ki;Döner sermaye ödemelerinde bu düzen böyle gitmez. Sistem baştan aşağı yeniden revize edilmelidir. Revize edilirken çalışanlar sistemin merkezine yerleştirilmelidir. Adalet tesis edilmeli, hiçbir çalışan haksızlığa uğramamalıdır.Döner sermayelerde öncelik çalışanın hakkı olmalıdır. Kurumların Finansal açıklarında Kurum çalışanlarının katkıları ile elde edilen Döner Sermayeler kullanılmamalıdır.Ödemelerde öncelik çalışanın olmalıdır.Döner sermaye dağıtım oranları yükseltilmeli günümüz enflasyon artış oranları dikkate alınarak katsayılar yeniden belirlenmeli, taban ücretler arttırılmalıdır.Ek Ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalıdır.4/B Sözleşmeli çalışanlar ile sürekli sözleşmeli çalışan işçilerin maaş ve özlük hakları Döner Sermayeden değil de merkezi bütçeden ödenmelidir” dedi.

“DÖRT GZLE BEKLEMEKTEDİRLER”

Çeker konuşmasının devamında, “Döner sermaye (Performans) Ek Ödemeleri mutlaka emekliliğe yansıtılmalıdır. Emeklilikte sağlık çalışanlarını bekleyen sefalete son verilmelidir.Çalışanın emeğinin karşılığı teslim edilmeli, ekmeğiyle oynanmamalıdır. Sistem karmaşık, sorun büyüktür. Ama kamu iradesi de bunu çözecek güçtedir. Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e bağlı Faaliyet gösteren Üniversite hastanelerin de özveri ile görev yapan fedakar çalışanlar sorunun çözülmesini dört gözle beklemektedirler.Sağlık Bakanlığı ve YÖK yöneticilerine sesleniyoruz;Döner sermayelerdeki gelir kaybı nedeniyle çalışanın yaşadığı ekonomik sıkıntı, evinde yaşadığı huzursuzluğun vebali siz yetkililerindir. Bu sorunu çözmek için çaba harcayınız” açıklamasında bulundu.

“BİR AN BİLE GERİ DURMAYACAĞIZ”

“Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce çalışma hayatına geçiriniz” diyen Çeker, “Sağlık çalışanları için artık sabır taşı çatlamıştır. Yönetmelik bir an önce değişmeli, bu sorun çözülmelidir.Çalışanın emeğinin karşılığı teslim edilmeli, ekmeğiyle oynanmamalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak adaletli bir döner sermaye sistemi kurulana, çalışanların aldığı ücretler makul bir düzeye çıkarılana ve çalışanların talepleri karşılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir an bile geri durmayacağız. Emeğin karşılığı olan ekmek mücadelesinde ne yılgınlık gösteririz ne de vazgeçeriz.Basın açıklamamızın engellenmesi konusunda birçok siyasi sendika devreye girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.