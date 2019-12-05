Kahve Festivali kapılarını açtı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından organize edilen “Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali” bugün kapılarını açtı. Gerçekleştirilen fuarda kahve tutkunları bir araya geldi. 5-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğin açılış törenine Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kahve sektörünün öncü markaları ve birçok kahve tutkunu katıldı.
“KENTİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Böylesine önemli fuarlarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuara üniversitelerin de dahil edilmesinin daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Markaları sadece yerelde düşünmemiz gerekiyor. Daha geniş coğrafyalara yayılabileceğini unutmamalıyız. Bu organizasyon kentimiz için gerçekten çok önemli” şeklinde konuştu. Büyükakın’ın ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy ise “ Ekonomik anlamda markalar oluşturmamız ülkemiz ve kentimiz adına büyük önem taşıyor. Bu anlamda tescilli olan ürünlerimizin sayısını arttırmalıyız” ifadelerinde bulundu.
Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali Etkinlik Takvimi
5 ARALIK 2019 PERŞEMBE- AÇILIŞ
11:00- Açılış töreni ve protokol konuşmaları
15:00- Fuara Katılan Firmaların Kuruluş Hikayeleri ve Parlak Fikirleri- Söyleşi Etkinliği
19.00- Kapanış
06 ARALIK 2019 CUMA- 2. GÜN
11:00- Açılış
14:00- Butik Pasta Workshop Etkinliği
16:00- Pasta Tadım Etkinliği
18:00- Müzik Dinletisi
19.00- Kapanış
07 ARALIK 2019 CUMARTESİ- 3. GÜN
11:00- Açılış
14:00- Türk Kahvesi Kültür ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi- Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi- Kahve Kitabı Yazarı Cenk Girginol’un sunumlarıyla ‘Türkiye ve Dünyada Kahve Hikayeleri’ söyleşisi
16:00- Hızlandırılmış Kahve Eğitimi
19.00- Kapanış
08 ARALIK 2019 PAZAR- 4. GÜN
11:00- Açılış
14:00- Müzik Gruplarının Performansları
16:00- Ünlü Markaların Bilinmeyen Hikayeleri Söyleşisi
18:00- Kapanış
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz