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Kahve Festivali kapılarını açtı

KOTO tarafından düzenlenen “Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali” bugün kapılarını açtı. Etkinlikle konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu organizasyon kentimiz için gerçekten çok önemli” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO)  tarafından organize edilen “Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali” bugün kapılarını açtı. Gerçekleştirilen fuarda kahve tutkunları bir araya geldi. 5-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğin açılış törenine Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kahve sektörünün öncü markaları ve birçok kahve tutkunu katıldı.

“KENTİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Böylesine önemli fuarlarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuara üniversitelerin de dahil edilmesinin daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Markaları sadece yerelde düşünmemiz gerekiyor. Daha geniş coğrafyalara yayılabileceğini unutmamalıyız. Bu organizasyon kentimiz için gerçekten çok önemli” şeklinde konuştu. Büyükakın’ın ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy ise “  Ekonomik anlamda markalar oluşturmamız ülkemiz ve kentimiz adına büyük önem taşıyor. Bu anlamda tescilli olan ürünlerimizin sayısını arttırmalıyız”  ifadelerinde bulundu.

Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı- Kahve Festivali Etkinlik Takvimi

5 ARALIK 2019 PERŞEMBE- AÇILIŞ

11:00- Açılış töreni ve protokol konuşmaları

15:00- Fuara Katılan Firmaların Kuruluş Hikayeleri ve Parlak Fikirleri- Söyleşi Etkinliği

19.00- Kapanış

06 ARALIK 2019 CUMA- 2. GÜN

11:00- Açılış

14:00- Butik Pasta Workshop Etkinliği

16:00- Pasta Tadım Etkinliği

18:00- Müzik Dinletisi

19.00- Kapanış

07 ARALIK 2019 CUMARTESİ- 3. GÜN

11:00- Açılış

14:00- Türk Kahvesi Kültür ve Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi- Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi- Kahve Kitabı Yazarı Cenk Girginol’un sunumlarıyla ‘Türkiye ve Dünyada Kahve Hikayeleri’ söyleşisi

16:00- Hızlandırılmış Kahve Eğitimi

19.00- Kapanış

08 ARALIK 2019 PAZAR- 4. GÜN

11:00- Açılış

14:00- Müzik Gruplarının Performansları

16:00- Ünlü Markaların Bilinmeyen Hikayeleri Söyleşisi

18:00- Kapanış

Bugün 15:52 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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