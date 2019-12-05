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Gebze Center’da yeni yıl heyecanı

İlimizin önemli alışveriş merkezleri arasında yer alan Gebze Center, yeni yıla da dop dolu programlarla girecek
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Gebze Center AVM, bu sene de yeni yılı erken kutlamaya başlıyor. Her yaşa hitap eden etkinlikleri ile hem çocuklara hem de yetişkinlere 2020 coşkusunu hissettirecek birbirinden özel programlar düzenlenecek.  Yetişkinlere özelkış temalı çerçeve ve kış temalı seramik tabak tasarım atölyesi ile yılbaşı hediyeleri hazırlanırken, çocuklar ise mutfak önlüğü tasarlama atölyesinde hem önlüklerini dikecek hem de el baskısı boyama ile tasarımını yapacak.

CEM BELEVİ GELİYOR

Yine minik ziyaretçilere yönelik yeni nesil oyun hamuru Slime yapım atölyesi ve mutfak tepsisi tasarım atölyesi de bu ayın diğer eğlenceli aktivitelerinden biri olacak.  Çocukların sevdiği çizgi dizi kahramanı Aslan, bu ay Gebze Center AVM’nin konuğu olacak. Özel lisanslı gösterisi ile Aslan minik izleyicileriyle buluşacak.29 Aralık 2019 tarihinde ise Gebze Center AVM muhteşem bir yeni yıl konserine ev sahipliği yapacak. Sevilen şarkıcı Cem Belevi en sevilen parçalarını Gebze Center AVM ziyaretçileri için seslendirecek.

Bugün 16:04 TSİ - Yaşam

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