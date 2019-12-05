Karamürsel Alp Lisesi, Dayanışma Kahvaltısı’nda buluştu

Karamürsel’in önemli eğitim kurumları arasında yer alan Karamürsel Alp Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, veliler ve öğrenciler arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek, davetlilerin günlük hayatın yorgunluğunu atmasını sağlamak amacıyla ‘Birlik ve Dayanışma Kahvaltısı’ düzenledi. Karamürsel Ada Kafe’de düzenlenen programa İlçe Kaymakam Osman Aslan Canbaba, AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, İlçe Şube Müdürü Ali Ejderoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılırken, davetlileri okul aile birliği başkanı Münevver Dülger, başkan yardımcısı Türkan Tapu ve üyeler Zeynep Akçe, Murat Aydın, Fatih Fırat, Safiye Bozkurt, Gülsüm Koyuncu, Reyhan Yavuz, Hatice Sevil, Yeşim Özdemir, Güler Yağız, Emel Paslı, Mualla Göktaş ile Filiz Piker karşıladı.

“OKUL AİLE BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Kahvaltı nedeniyle düşüncelerini dile getiren ve Okul Aile Birliği’nin önemine dikkat çeken Okul Müdürü Erkan Mavi, “Programı düzenlerken okul aile birliklerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Okulların gelişip devam edebilmesi için okul aile birliklerinin faal olarak çalışması gerektiğine inanıyoruz. Okul Aile Birliğimize, bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz” dedi. Daha sonra söz alan Okul Aile Birliği Başkanı Münevver Dülger ise, “Okul müdürümüz Erkan Mavi ve değerli öğretmenlerimizin verdiği destekten dolayı okul aile birliği adına teşekkür ederken. Bilet alarak etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.