Ülkü Ocaklar, engelli öğrencileri unutmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilimizin birçok yerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. O etkinliklerden biri de Karamürsel Gazanfer Bilge İlk ve Ortaöğretim Okulu’nda gerçekleştirildi. Bu kapsamda okulu ziyaret eden Karamürsel Ülkü Ocakları üyeleri, engelli öğrenciler ile bir araya gelerek; engelli öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirttiler.

KEYİFLİ SOHBET

Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin ve Milliyetçi Hareket Partisi Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeşim Seymen’i ağırlayan Gazanfer Bilge İşitme Engelli İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Kamuran Öğcem, okul idarecileri ve öğretmenler, ziyaretleri nedeniyle Ülkü Ocakları’na teşekkürlerini ilettiler. Ziyarette konuşan Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Göktekin, “Sevgi varsa, engel yoktur” dedi.