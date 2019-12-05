Baro ’ya 20 yeni avukat daha katıldı

Üniversite eğitimlerini tamamlamalarının ardından stajlarını da başarı ile tamamlayan Berna Özkaraaslan, Hansa Köse, Neslihan Gizem Sarıkaya, Sonay Duruk, Elif Ceren Önen, Melike Yazıcı, Serap Kural, İremAkıncı, Duygu Öğütlen, Hatice Bahar Uçar, Zeynep Şakar, Aslı Sarıçam, Ebru Edinç, Gözde Nur Emin, Halenur Mısırlıoğlu, Aylin Aslanbaş, Hatice Sümeyye Taçar, Ecem Tunca, Özge Danyıldız ve Aysel Yılmaz, Kocaeli Barosu Av. Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen yemin töreni ile ruhsatnamelerini aldılar. Törene, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, yemin eden avukatların staj gördüğü avukatlar ve genç avukatların aileleri katıldı. Yemin töreninde 5 yeni avukat ruhsatnamelerini alarak mesleğe resmen adım attı. 20 avukatın baroya katılmasının ardından Kocaeli Barosu’na bağlı avukat sayısı bin 859 oldu.

“DEMOKRASİNİN SAVUNUCULARIYIZ”

Yemin töreni nedeniyle düşüncelerini dile getiren Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Türkiye’nin 9’uncu büyük barosu olan Kocaeli Barosu, aramıza genç meslektaşlarımızın katılımıyla büyüyor ve güçleniyor. Avukatlık mesleği salt bağımsız savunmanın, adil yargılanma hakkının teminatı değildir. Avukatlık mesleği aynı zamanda hukuk devletinin temel hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin de teminatıdır. Kıymetli meslektaşlarımla, onların aramıza katılımıyla bu üstün değerler için daha da güçlü bir şekilde mücadele edeceğimize olan inancımız tamdır” dedi.

1-AV. BERNA ÖZKARAASLAN

1995 yılında İzmit’te doğdu. 2018 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Özkaraaslan, stajını Av. Yasemin Yılmaz’ın yanında yaptı.

2-AV. HANSA KÖSE

1994 yılında Gölcük’te doğdu. 2018 yılında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Köse, stajını Av. Burak Şahin’in yanında yaptı.

3-AV. NESLİHAN GİZEM SARIKAYA

1994 yılında İzmit’te doğdu. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sarıkaya, stajını Av. Banu Yılmaz’ın yanında yaptı

4-AV. SONAY DURUK

1994 yılında İzmit’te doğdu. 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Duruk, Av. Nükhet Aslı Elevli’nin yanında stajını yaptı.

5-AV. ELİF CEREN ÖNEN

1995 yılında İzmit’te doğdu. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Önen, stajını Av. Göksu Celep Küçükünsal’ın yanında yaptı.

6-AV. MELİKE YAZICI

1996 yılında Keçiören’de doğdu. 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yazıcı, stajını Av. Tuncay Karahan’ın yanında yaptı.

7-AV. SERAP KURAL

1996 yılında Kocaeli’de doğdu. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kural, stajını Av. Cebrail Çiçek’in yanında yaptı.

8-AV. İREM AKINCI

1996 yılında Sakarya’da doğdu. 2018 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Akıncı, stajını Av. Burhan Mert Özarabacı’nın yanında yaptı.

9-AV. DUYGU ÖĞÜTÇEN

1988 yılında İzmit’te doğdu. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Öğütçen, stajını Av. Serap Ekşi’nin yanında yaptı.

10-AV. HATİCE BAHAR UÇAR

1996 yılında Marmaris’te doğdu. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Uçar, stajını Av. Vedat Doğusel’in yanında yaptı.

11-AV. ZEYNEP ŞAKAR

1995 yılında Gebze’de doğdu. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Şakar, stajını Av. Serkan Özdemir’in yanında yaptı.

12-AV. ASLI SARIÇAM

1995 yılında Gebze’de doğdu. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sarıçam, stajını Av. Ömer Cihan Kavak’ın yanında yaptı.

13-AV. EBRU EDİNÇ

1995 yılında Çamoluk’ta doğdu. 2018 yılında Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Edinç, stajını Av. Gizem Taşdelen Gürbüz’ün yanında yaptı.

14-AV. GÖZDE NUR EMİN

1993 yılında Sürmene’de doğdu. 2018 yılında 2018 yılında Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Emin, stajını Av. Yüksel Genç’in yanında yaptı.

15-AV. HALENUR MISIRLIOĞLU

1995 yılında Kozan’da doğdu. 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Mısırlıoğlu, stajını Av. Kenan Mısırlıoğlu’nun yanında yaptı.

16-AV. AYLİN ASLANBAŞ

1997 yılında Kaman’da doğdu. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aslanbaş, stajını Av. Eftal Kara’nın yanında yaptı.

17-AV. HATİCE SÜMEYYE TAÇAR

1996 yılında doğdu. 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Taçar, stajını Av.

18-AV. ECEM TUNCA

1996 yılında Gebze’de doğdu. 2018 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Tunca, stajını Av. Cengiz Yıldız’ın yapında yaptı.

19-AV. ÖZGE DANYILDIZ

1994 yılında Körfez’de doğdu. 2018 yılında Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Danyıldız, stajını Av. Hüseyin Acurman’ın yanında yaptı.

20-AV. AYSEL YILMAZ

1995 yılında Ulus’ta doğdu. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yılmaz, stajını Av. Doğan Bekiroğlu’nun yanında yaptı.