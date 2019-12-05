Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:34 TSİ- Gündem G: Bugün 16:36 TSİ

Derince Meclisi’nin ÖZEL konukları

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gerçekleşen Aralık ayı Meclis Toplantısı’nın bu kez çok özel ve önemli konukları vardı.
mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gerçekleşen Aralık ayı Meclis Toplantısı’nın bu kez çok özel ve önemli konukları vardı. Derince Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde eğitim gören özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Meclis Toplantısı’nı ziyaret etti. Meclis çatısı altında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve meclis üyeleri tarafından karşılanan özel bireyler, daha sonra işaret dili ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudular. Duygu dolu anların yaşandığı programda ayrıca özel çocuklar, meclis üyeleri ile tek tek tanışarak hediye takdiminde bulundu. Başkan Aygün de Meclis’i ziyaret eden tüm özel çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bugün 16:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşlemediği suçun cezasını yedi mask
İşlemediği suçun cezasını yedi
TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak mask
TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak
Skandal teklif yeniden gündemde! mask
Skandal teklif yeniden gündemde!
İzmit’in dört bir yanına pankartlar asıldı! mask
İzmit’in dört bir yanına pankartlar asıldı!
Türk Metal masayı terk etti mask
Türk Metal masayı terk etti
Binlerce personel alınacak! mask
Binlerce personel alınacak!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor mask
Erdoğan bugün Kocaeli’ye geliyor
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL mask
İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
‘Halk Ekmek’ satışı başladı mask
‘Halk Ekmek’ satışı başladı
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!

GALERİ

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu mask
Makyajsızlığa Alışmanın ve Makyajsız da Güzel Görünmenin 15 Basit Yolu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL