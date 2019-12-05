Derince Meclisi’nin ÖZEL konukları

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gerçekleşen Aralık ayı Meclis Toplantısı’nın bu kez çok özel ve önemli konukları vardı. Derince Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde eğitim gören özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Meclis Toplantısı’nı ziyaret etti. Meclis çatısı altında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve meclis üyeleri tarafından karşılanan özel bireyler, daha sonra işaret dili ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudular. Duygu dolu anların yaşandığı programda ayrıca özel çocuklar, meclis üyeleri ile tek tek tanışarak hediye takdiminde bulundu. Başkan Aygün de Meclis’i ziyaret eden tüm özel çocuklara çeşitli hediyeler verdi.