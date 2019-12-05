Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nda asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devam eden asgari ücret görüşmelerine değinen Atalay, bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK’in de görüşlerini aldıklarını anımsattı. Bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu vurgulayan Atalay, "Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız, bunu bize getirmenin bir anlamı yok, o masada oturmayız" dedi.

DİSK: ASGARİ ÜCRET NET 3 BİN 200 TL OLMALI

Öte yandan DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin önerisini yineledi. Yapılan açıklamada, "2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 TL olması gerektiğini savunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ TOPLANTI TÜRK-İŞ, ÜÇÜNCÜ TOPLANTI TİSK'TE YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını pazartesi günü yapmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta yapılacak. Üçüncü toplantı ise 17 Aralık Salı günü saat 14.00'te TİSK'te yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.