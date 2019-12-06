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Antikkapı'ya fiyat tepkisi

İzmit Belediyesi'nin, bünyesindeki düğün salonlarının kirasını 1 lira yapmasının ardından Antikkapı'ya fiyat eleştirileri yağdı

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde İzmit'teki düğün salonlarının kirasını 1 liraya indirmişti. İzmit Belediyesi'nin aldığı karar, belediye meclisinde de onaylarak resmen yürürlüğe girdi. Bunun üzerine gözler ilimizdeki diğer düğün salonlarına çevrildi. İzmit dışındaki diğer düğün salonlarının herhangi bir indirim yapıp yapmayacağını merak eden vatandaş, Antikkapı'nın fiyatlarının çok pahalı olduğunu ve vatandaşın düğün için restorana yaklaşamadığını belirttiler. 

"3 SAAT 11 BİN LİRA"

Gazetemize ulaşan ve Antikkapı'ya fiyat sorduğu öğrenilen bir vatandaşın aktardığı bilgilere göre, Antikkapı A.Ş.'de 3  saatlik düğün için 11 bin lira ödemek gerekiyor. Bu parayı asgari ücretli birinin ödeyemeyeceğini belirten vatandaşlar, Antikkapı gibi belediyeye ait yerlerde de indirim beklediklerini kaydettiler. 

Bugün 09:22 TSİ - Ekonomi

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

(1)
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Ali - Hadi nerde büyükşehirrrr 11 bin yazıklar olsun yemekli 25 35 bin arası gidiyor maşallah iyi geçirme

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 06 Aralık 10:48

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