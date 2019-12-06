Antikkapı'ya fiyat tepkisi

İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde İzmit'teki düğün salonlarının kirasını 1 liraya indirmişti. İzmit Belediyesi'nin aldığı karar, belediye meclisinde de onaylarak resmen yürürlüğe girdi. Bunun üzerine gözler ilimizdeki diğer düğün salonlarına çevrildi. İzmit dışındaki diğer düğün salonlarının herhangi bir indirim yapıp yapmayacağını merak eden vatandaş, Antikkapı'nın fiyatlarının çok pahalı olduğunu ve vatandaşın düğün için restorana yaklaşamadığını belirttiler.

"3 SAAT 11 BİN LİRA"

Gazetemize ulaşan ve Antikkapı'ya fiyat sorduğu öğrenilen bir vatandaşın aktardığı bilgilere göre, Antikkapı A.Ş.'de 3 saatlik düğün için 11 bin lira ödemek gerekiyor. Bu parayı asgari ücretli birinin ödeyemeyeceğini belirten vatandaşlar, Antikkapı gibi belediyeye ait yerlerde de indirim beklediklerini kaydettiler.