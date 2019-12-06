Sabah Gazetesinde yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız" şeklinde uyarıda bulundu ama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısını CHP'li ilçe belediyelerde göstermelik işlere yerleştirdi. CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe'nin Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ'ta; CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları Nurten Aksüt ve Gürsel Yeter'in Beşiktaş Belediyesi'ne ait BELTAŞ'ta; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nejla Kayabaşı'nın Maltepe Belediyesi'ne ait MATAŞ'ta bankamatik memuru olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılarının; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında belediye şirketlerinde çalışan olarak görüldükleri ancak söz konusu kişilerin ofise dahi gitmeden 5 ila 8 bin lira arasında maaş aldıkları ifade ediliyor.
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CHP'de 6 bankamatik yandaş
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısını ilçe belediyelerinde göstermelik olarak işe soktuğu ortaya çıktı.
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Yorumlar
(2 )
AYHAN - NE DEMİŞTİ KEMAL DÜRÜST VE NAMUSLU SİYASET
Mülayim Çoksert - Demek ki neymiş;gelen ağam, giden paşam....Yok aslında birbirimizden farkımız, ama biz Osmanlı Bankasıyız! ...... Umutsuz yaşanmıyor evet ama siyasetten fazla umut beklemeyin.
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