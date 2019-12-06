Körfez'de sürprizin sonu kötü bitti

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde A.E. bir süre önce boşandığı eski eşi A.Y. ile barışmak için ayrıldığı eşinin yaşaadığı eve geldi. Sürpriz yapmak için çatı katına çıkan A.E, çatıdan gelen seslere bakmak için çatıya çıkan komşu S.M. ile bu sırada kavga etti. Yaşanan arbede sırasında A.E., komşu S.M. ve eski eşi A.Y.'yi darp etti. Kavgada yaralanan komşu S.M. eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, A.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonrasında A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.