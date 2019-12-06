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2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için sayılı gün kaldı. Yüzde 5.71 çıkan 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak.
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Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için sayılı gün kaldı.  Zam oranını 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. 

3 OCAK KİLİT TARİH

Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. Yüzde 5.31'lik artış maaşları 67,48 ile 323,23 lira arasında yükseltecek. En düşük maaş bin 181 liradan bin 249 liraya, en yüksek maaş da 5 bin 660 liradan 5 bin 984 liraya çıkacak. 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 3 Ocak'ta belli olacak. Emekliler ay içerisinde de yeni maaşlarını ceplerine koyacak. 

Bugün 10:05 TSİ - Ekonomi

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