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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli buzlanma ve don uyarısı!.

Meteoroloji tarafından 6 Aralık hava durumu son dakika olarak duyuruldu..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. İç ve Doğu bölgelerde ise kuvvetli buzlanma ve don olacağı gelen bilgiler arasında. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 6 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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