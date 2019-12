"Kadın cinayetlerinin hesabını soracağız"

Kocaeli Kadın Meclisleri 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle dün akşam İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Açıklamayı grup adına Neslihan Algan okudu. Algan yaptığı açıklamada, “Bugün, Türkiye'de kadınların oy hakkını kazandığı gün. 1934 yılında atılan bu ileri adımın ardından daha fazla hakka sahip olmamız gerekirken, özgür olmamız, erkeklerle her alanda eşit olmamız gerekirken öldürülüyoruz. Yani biz kadınlar bugün yaşam hakkımız için direniyoruz. Ölmek istemiyoruz diyoruz. İşte bugün de Ceren Özdemir’in, Güleda Cankel’in, Emine Bulut’un ve adını sayamadığımız binlerce kadının sesi olmak için buradayız. Bu ülkede kadınlar her gün öldürülürken ülkeyi yönetenler neden bir adım bile atmıyor?” ifadelerinde bulundu.

“DAHA KAÇ KADIN CİNAYETİ HABERİ ALACAĞIZ?”

“Hesaplarını bir bir soracağız” diyen Algan, “Daha geçtiğimiz günlerde Ayşe Tuba Arslan kardeşimiz boşandığı erkeğin satırlı saldırısına uğradı, öldürüldü. Tuba kardeşimiz katili hakkında tam 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu. Tam 23 kez! Son dilekçesinde "Ben ölünce mi yardım edeceksiniz? " yazıyordu. Ayşe Tuba kardeşimiz öldürüldü, başvurduğu her kademe seyretti. Neredeydi devlet? Neredeydi polis? Bu kadınlar öldürülürken yetkililer neredeydi? Söyleyelim, Ayşe Tuba’yı katiliyle uzlaştırmaya çalışıyordu. İşte kasım ayında 39 kadın öldürüldü. 2019 yılında tam 430 kadın öldürüldü. Daha kaç kadın cinayeti haberi alacağız? Eğer yasalar uygulansaydı Ayşe Tuba yaşayacaktı, Güleda yaşayacaktı, Ceren yaşayacaktı. Ancak biz susmayacağız. Hayatlarının baharında, hayatları çalınan tüm kardeşlerimizin hesaplarını bir bir soracağız. Kadın cinayetlerini durdurmak için 6284 Sayılı Koruma Kanunu’nu ve İstanbul Sözleşmesi’ni etkin bir şekilde uygulamak zorundasınız. Tüm toplum kadın cinayetlerine karşı ayağı kalkmışken artık devlet seyirci olamaz” dedi.

“HAK ETTİKLERİ YERE GÖNDERİLDİLER”

Hakkın yerini bulduğunu söyleyen Algan, “Dün Şule Çet davası nihayet sonuçlandı. Sanıklardan Çağatay Aksu müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Şule’nin davasında sanıklar Şule’nin psikolojik durumuna, bedenine, ne içtiğine, o saatte orada ne işi olduğuna, babasının ona neden sahip çıkmadığına kadar dil uzattı. Bu cesareti her gün kadınların hayatına karışmaya cüret edenlerden aldılar. Bu cesareti İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Koruma Kanunu’nu uygulamayanlardan aldılar. Ancak dün görülen mahkemede hak yerini buldu. Hak ettikleri yere gönderildiler! İntihar diye üzeri kapatılmaya çalışılan bir kadın cinayeti, kadınların mücadelesiyle ortaya çıkarıldı. Şule Çet davasında bir kez daha anladık el ele olsak neler başarabileceğimizi” şeklinde konuştu.

“BİZ YAŞAM HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

“Biz artık ölmek istemiyoruz” diyen Algan, “İşte bu dava tüm şüpheli kadın ölümlerine de örnek olacak. Hiçbir kadın katili “intihar etti” diyerek kendini sıyıramayacak. İntihar süsü verilip kapatılmaya çalışılan Şule Çet cinayeti gibi 11 yaşındaki bir çocuğun bize intihar ettiğini anlatanlara karşı da susmayacağız. Rabia Naz kardeşimize ne oldu? Bu sorunun cevabını alana kadar da hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. En başta da dediğimiz gibi kadınların oy hakkını kazandığımız bugünde, biz yaşam hakkımızı istiyoruz. Daha fazla özgürlük, daha fazla hak yerine her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Biz artık ölmek istemiyoruz, yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin sokaklarında istediğimiz yerde istediğimiz saatte özgürce gezmek, istediğimizi giymek, istediğimiz gibi yaşamak istiyoruz” dedi.

“BİZ BU DÜNYANIN YARISIYIZ”

Algan son olarak, “Bu mücadele sadece bu ülkeden yükselmiyor. Dünyanın dört bir yanında kadınlar ayakta. Her yerde yaşamımız için, özgürlüklerimiz için direniyoruz. İşte bu mücadele hiçbir yerde durdurulamaz. Çünkü biz bu dünyanın yarısıyız, her yerdeyiz. Bu yüzden hiçbir kadın asla yalnız olduğunu düşünmesin. Her evde, sokakta, okulda, işyerinde biz varız. Yaşam hakkımızı almak için her yerde birleşmeliyiz, el ele vermeliyiz. Münevver Karabulut’a, Ayşe Paşalı’ya, Özgecan Aslan’a, Emine Bulut’a, Ceren Özdemir’e, Güleda Cankel’e, Ayşe Tuba Arslan’a ve öldürülen tüm kadınlara, bu ülkedeki ve dünyadaki tüm kadınlara sözümüz var: Kadın cinayetlerini durduracağız” ifadelerinde bulundu.