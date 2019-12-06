Gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, İSU ile ilgili şikayetini dile getirdi. Buna göre, İSU'nun vatandaş tarafından harcanan 1. Kademe Su Tutarı'na denk gelen yüzde 8 KDV'yi 55 kuruş olarak aldığını, bunun normal olduğunu ancak vatandaşın kullanmadığı 2. Kademe Su Tutarı'ndandan da yüzde 18 oranında olarak 62 kuruş KDV aldığını belirtti. Bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, kullanmadıkları suyun Katma Değer Vergisi'ni ödemek istemediklerini aktardılar.
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Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Gazetemizin WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, İSU'nun kullanılmayan suyun KDV'sini aldığını söyledi
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Yorumlar
(2 )
Kemal - Suya kdv mi olur el insaf !
cengiz - bakım ücreti kdvsi %18dir. Ayrıca toplam su tutarı ve atıksu tutarı kdvsi %8 dir. Hesaplandığında yanlış bir uygulama yoktur.
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