Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat

Gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, İSU ile ilgili şikayetini dile getirdi. Buna göre, İSU'nun vatandaş tarafından harcanan 1. Kademe Su Tutarı'na denk gelen yüzde 8 KDV'yi 55 kuruş olarak aldığını, bunun normal olduğunu ancak vatandaşın kullanmadığı 2. Kademe Su Tutarı'ndandan da yüzde 18 oranında olarak 62 kuruş KDV aldığını belirtti. Bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, kullanmadıkları suyun Katma Değer Vergisi'ni ödemek istemediklerini aktardılar.