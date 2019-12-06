Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:24 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:00 TSİ

Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat

Gazetemizin WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, İSU'nun kullanılmayan suyun KDV'sini aldığını söyledi

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
mask

Gazetemiz WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatandaş, İSU  ile ilgili şikayetini dile getirdi. Buna göre, İSU'nun vatandaş tarafından harcanan 1. Kademe Su Tutarı'na denk gelen yüzde 8 KDV'yi  55 kuruş olarak aldığını, bunun normal olduğunu ancak vatandaşın kullanmadığı 2. Kademe Su Tutarı'ndandan da yüzde 18 oranında olarak  62 kuruş KDV aldığını belirtti. Bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, kullanmadıkları suyun Katma Değer Vergisi'ni ödemek istemediklerini aktardılar. 

Bugün 10:24 TSİ - Ekonomi

Muhabir Barış Yahya Çinçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
01

cengiz - bakım ücreti kdvsi %18dir. Ayrıca toplam su tutarı ve atıksu tutarı kdvsi %8 dir. Hesaplandığında yanlış bir uygulama yoktur.

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 06 Aralık 10:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak? mask
2020 Ocak ayı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Ford Trucks Romanya’da 1000 araçlık satışa ulaştı mask
Ford Trucks Romanya’da 1000 araçlık satışa ulaştı
Son dakika: Karar verildi! Yeni yılda plastik poşet fiyatları... mask
Son dakika: Karar verildi! Yeni yılda plastik poşet fiyatları...
Halk Ekmek yarın başlıyor mask
Halk Ekmek yarın başlıyor
Bakın Türkiye 2050 yılında ne olacak? mask
Bakın Türkiye 2050 yılında ne olacak?
Enflasyon rakamları açıklandı! mask
Enflasyon rakamları açıklandı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti! mask
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL