"Erkek şiddetine karşı seferberlik ilan edilmeli"

5 Ekim Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Platformu, Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı platform adına Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi Kadın Sekreteri Sibel Yılmaz okudu. Ayrıca açıklamaya çok sayıda kadın katılım sağladı.

“CEREN KATLEDİLDİ”

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Her gün her yaştan, her meslekten, her sınıftan en az bir kadın katlediliyor. 20 yaşında yaşama veda eden Ceren Özdemir de bu kadınlardan biri ne yazık ki. Geçtiğimiz günlerde Ordu’da daha önce de çocuk cinayeti işlemiş ve iyi hal indirimi almış olan cezaevi firarisi tarafından ailenin önünde katledildi Ceren. Ceren’in kalbine saplanan bıçak hepimizin kalbine saplandı. Biz kadınlar, bugün burada büyük bir acı ve öfke içerisindeyiz. Çünkü bu cinayetin yolunu açan temel faktör katilin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçerken iyi hal raporu almış olabilmesidir. Bu rapor cezaevindeki idare ve gözlem kurulları tarafından verilmiş ve denetim, kontrol yetkisi de tam olarak uygulanmamıştır” dedi.

“SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİDİR”

“İktidar kadın düşmanı politikalarına son vermelidir” diyen Yılmaz, “Daha önce de firar etmiş bir sanığın açık cezaevine geçebilmiş olması da kamu vicdanının yaralayan bu cinayete kapı aralamıştır. Bu cinayet bir kez daha bize göstermiştir ki kadınların bu ülkede can güvenliği yok. Yasalar uygulanmadığında ve kadınlara karşı işlenen suçlar cezasız kaldıkça failler cesaretlenecektir. Bu cinayet bir kez daha gösterdi ki bize İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun tartışma konusu olmaktan çıkarılıp tam olarak uygulanmalıdır. Siyasi iktidar 17 yıldır devam eden kadın düşmanı politika ve söylemlerine son vermelidir. Kolluk kuvvetleri ve adli makamlar kanunları uygulamalıdır. Başta medya olmak üzere her alanda erkek şiddetine karşı toplumsal seferberlik ilan edilmelidir” şeklinde konuştu.

“HAKLARIMIZ VE HAYATLARIMIZ İÇİN MÜCADELE ETTİK”

Yılmaz son olarak, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamsal olduğu kabul edilmeli, kadına yönelik şiddeti yaratan araçlar ortadan kaldırılmalıdır. Biz kadınlar tarih boyunca haklarımız ve hayatlarımız için mücadele ettik. Bugün bu mücadelenin dönüm noktalarından biri olan, Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme haklarını elde edişlerinin yıl dönümü aynı zamanda. Sadece kadınlar için değil bu ülkenin demokratik, laik bir ülke olma yolunda önemli bir adım” dedi.