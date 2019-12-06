Köftede büyük oyun!

Çiğ köfte Güneydoğu Anadolu illerimizden Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış benzersiz lezzetlerimizden. Özellikle son dönemde yaygınlaşan etsiz çiğ köfte mekanları, bu lezzeti daha çok kişiye sevdirdi. Ancak yine de birçok kişi çiğ köfteyi evde yapıp gönül rahatlığıyla yemek istiyor. Eğer siz de bu gruptaysanız, etli ve etsiz çiğ köftenin yapılışıyla ilgili püf noktalarıyla zenginleştirdiğimiz tariflerimize bir göz atmalısınız. İşte çok beğeneceğinizden emin olduğumuz çiğ köfte tarifleri…

Öncelikle çiğ köftenin püf noktalarıyla işe başlayalım. Temeli bulgur olan çiğ köftenin sırrı içine çok fazla su eklememek. Zira çiğ köfteye çok fazla su eklediğinizde bulgurlar şişer ve dilediğiniz kıvamı ve lezzeti elde edemeyebilirsiniz. Yaz aylarında su yerine buz koyarak da çiğ köftenizi yapabilirsiniz.

Çiğ köftenin bir diğer sırrı da içine eklenen soğanların çok ince doğranmış olmasıdır. Bununla birlikte soğanlar ince olsun diye rendelemek ya da robottan çekmek yanlış bir harekettir. Bu durumda soğanın suyu çıkar ve çiğ köftenizin tadı bozulabilir. Soğanlarınızı bir tahtanın üzerinde incecik kıyarsanız çiğ köfteye uygun olur.

Son olarak tabanı tırtıklı bir çiğ köftesi tepsisi kullanmanız gerektiğini unutmayın. Bu tırtıklar olmadığı takdirde çiğ köftenizi hakkıyla yoğuramazsınız.

Gelelim etsiz çiğ köfte için gerekli malzemelere:

500 gram ince bulgur

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı toz biber

Yarım yemek kaşığı acı isot

1 demet maydanoz

Bulgur ve domates salçasını tepsiye alıp iyice yoğurun. Yumuşadıktan sonra damla damla su ilave ederek yoğurmaya devam edin.

Bulgurların rengi salça gibi kırmızıya döndüğü noktada karışıma tuz, pul biber, sıvı yağ, isot ve biber salçasını ekleyip karıştırarak yeniden yoğurmaya başlayın. İhtiyaç olursa biraz daha su ilave edin.

Bulgur iyice yumuşayınca içine soğan ve maydanozları ekleyip soğanlar bulgurun içinde kaybolana kadar yoğurmayı sürdürün. Küçük parçalar koparıp elinizle sıkarak köfte şekline getirin. Etsiz çiğ köfteniz hazır.