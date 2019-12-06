Körfez şampiyonlarını bağrına bastı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, grubunu şampiyon olarak tamamlayan Körfez Gençlerbirliği U14 Futbol Takımı futbolcuları ve hocaları ile yemekte bir araya geldi. Kirazlıyalı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemeğe başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, spor koordinatörü Selami Tanış, spor müdürü Ali Osman Baş, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, kulüp yöneticileri, futbolcular ve yöneticiler katıldı. Başkan Söğüt, futbolcularla tek tek sohbet ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

BAŞARIDAKİ ÖNEMLİ PAY SİZİN

“Şampiyonluk yemeğinde sizlerle bir arada olmak benim için de güzel bir duygu” diyen Başkan Şener Söğüt, “Başarınızdaki en büyük pay sizlerin. Daha sonra hocalarınızın ve sizlere inanan kulüp yöneticilerinizin payları var. Azmedince, çalışınca, inanınca başarı da arkasında geliyor. Ama daha bitmedi. Sırada Türkiye şampiyonası var. İnanıyorum ki önce Kocaeli’deki play-offlardan daha sonra da Türkiye play-offlarından başarıyla döneceksiniz. Kupayı Körfez’e getireceksiniz. İnşallah bu başarınız bütün hayatınıza da yansır. Hayatınız hep böyle başarılarla olur” ifadelerini kullandı.