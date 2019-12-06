Söğüt: Kupayı kaldıracağımıza inanıyorum

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ağrıspor maçı için Körfez Esentepe Stadı’nda hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’un idmanını ziyaret etti. İdman öncesinde Kocaelispor Başkanvekili Bekir Halefler ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ile sohbet eden Başkan Şener Söğüt, hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra futbolcularla selamlaşan ve onlara tatlı ikram eden başkan Şener Söğüt, hafta sonu Ağrı’dan 3 puanla döneceklerine inandığını belirtti.

“SİZLERE GÜVENİYORUZ”

Başkan Söğüt, “Kocaelispor başarılı günler geçiriyor ve bu bizleri mutlu ediyor. Kentin takıma sahip çıkması ve desteğini her zaman göstermesi, takımın performansını da olumlu etkiliyor. Bizler de Ağrı’ya gitmeden önce sizleri ziyaret edelim, moral verelim, arkanızda olduğumuzu hissedin istedik. Biz inanıyoruz ki bu moral ve motivasyonla şampiyonluk kupasını kaldıracağız. Sizlere güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

“YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK”

Başkan Vekili Bekir Halefler de Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederek, “Başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti. Hem Şener Başkanımız hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun desteklerini her zaman hissettiriyorlar. Bizler de bu desteğe karşı mahcup olmamak adına var gücümüzle çalışacağız. Yolun sonu şampiyonluk olacak. Futbolcularımız da buna inanıyor” ifadelerini kullandı.