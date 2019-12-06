Tebrikler Gebzeli cimnasitikçilerimize

2 yıl önce Musa Açıkgöz ile birlikte kurulan jimnastik kulübü, Gebze Salonu’nda düzenli ve başarılı bir şekilde cimnastik antrenmanlarına devam ediyor. konuyla ilgili açıklama yapan Olimhpiyat Yıldızları Jimnastik Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç “Sporcularımız 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Aydın’nın Kuşadası ilçesinde yapılan, bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Yaş Grupları yarışmasında ter döktü. 8 ilden 24 kulüp 159 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada 41 seriyi trio ve gruplardan oluşan 6-7-8 yaş sporcular sundu. Katılan tüm sporculara katılım belgesi ve madalya verilirken Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş da turnuvaya davet edilerek minik sporcuların heyecanlarını paylaştı. Başta antrenörlerimiz Musa Açıkgöz, Akın Poyraz ve Abdullah Açıkgöz olmak üzere tüm sporcularımızı ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.