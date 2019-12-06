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‘Benim anlayışımda geri çekilmek yoktur’

BAL temsilcimiz Karamürselspor’un antrenörü Cam Baki, “Geçen hafta ciddi anlamda çok iyi bir mücadele gösterdik, Ama maçın skoruna baktığınızda 3-0 yenildik. bu hafta da çok iyi mücadele verdik, 1-0 yenildik. Bu hafta pozisyon yönünden çok iyiydik rakibe çok fazla pozisyon vermedik” dedi
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Baki açıklamasında şunları söyledi: Bir direkten dönen topları dışında pozisyonları yok. Bizim pozisyon açısından üstünlüğümüz vardı. Çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler ama olmadı. Bu maça mutlak 3 puanla çıktık, çok iyi hazırlandık. İçerdeki maçlarımızı kesinlikle puan kaybetmemek için çıkıyoruz, bazen futbol istediğin gibi olmuyor.

 HAKEMLER TOLERANSLI DEĞİL

Hakemler bize karşı biraz da toleranslı olmuyorlar. 1-2 penaltı pozisyonumuz var, yüzde yüz penaltı diyemiyorum, ama penaltı verilebilir pozisyonlardı. Geçen hafta da yan hakemden dolayı iki gol pozisyonumuz iptal edildi. İçeride oynadığımız maçlarda hakemler bize karşı tavır alıyorlar, bize mi denk geliyor bilemiyorum? Ama şu ana kadar oynadığımız maçlarda hakemlerin hiçbirinin inisiyatifleri bizden yana olmadı.

 BAHANE ARAMIYORUZ

Tabii ki mağlubiyetlerimizi hakemlere bağlamıyoruz. Çocukların mücadeleleri, her maçta olduğu gibi bu haftaki maçta da çok yüksekti. Çocukların mücadelesinden çok memnunum, istediğimiz futbolu ortaya koyduk. Eksik olan goldü. Gol pozisyonuna da girdik, ama atamadık. Futbolda şu vardır: becerisizlik ve şans. Geçen hafta Arnavutköy maçında 8 tane gol pozisyonumuz vardı, bunun adı becerisizlik. Ama bu hafta şansızlık vardı. açıkçası bu hafta Tekirdağspor kalecisi takımına 3 puanı aldı diyebilirim. Bundan önceki haftalarda bu kaleci çok hatalar yapan biriydi, ama bu hafta tamamen kalecinin mücadelesi hırsı bize denk geldi.

 EKSİKLERİMİZ VAR

Ciddi anlamla takımda eksiklerim var. Bu hafta 18 kişiyle maça çıktım. Normalde 21 kişiyle çıkmam gerekir. Sakatlıklar beni çok zor durumda bırakıyor. Şu ana kadar bir ya da iki maçta tam kadroyla çıktım. Eksiklere rağmen çocuklar çok iyi performans gösteriyorlar. Hepsini kutluyorum. Bizim takımımızın kapasitesi bu. Devre arasında kesinlikle çok kaliteli iki oyuncu alınacak. Aklımda isim var. Bu isimleri daha sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdi takımlarında oynuyorlar, onun için isim vermek istemiyorum.

 BEN GERİ ÇEKİLMEM

Birde şunu söylemek istiyorum: Benim futbol anlayışımda hocalık olarak kesinlikle geri çekilme yok. Her zaman futbolu güzelleştirmeye bunu da futbolcularıma aşılamaya çalışıyorum. Göze hoş gelsin, taraftarlar güzel futbol seyretsin. Defans futbolundan ziyade, daha çok oynamaya ve futbol oynatmaya çalışıyorum.

Bugün 11:08 TSİ - Spor

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