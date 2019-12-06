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Çatlıların Turnuvası’nda şampiyon Çöğender!..

Körfez Erzurum Çatlılar Derneği Gençlik Kolları tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve gelecek yıldan itibaren geleneksel olarak devamı sağlanacak 2019 Yılı Köyler Halı Saha Futbol Turnuvası, final karşılaşması ile sona erdi.

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Körfez Erzurum Çatlılar Derneği Gençlik Kolları tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve gelecek yıldan itibaren geleneksel olarak devamı sağlanacak 2019 Yılı Köyler Halı Saha Futbol Turnuvası, final karşılaşması ile sona erdi. Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi yanındaki halı sahada düzenlenen final karşılaşmasında Çöğender Spor ile Oyuklu Spor takımları karşı karşıya geldi

YOĞUN İLGİ VARDI

Final mücadelesini izleyenler arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın, Kocaeli Erzurum Çatlılar Derneği Başkanı Selami Laçin, Gençlik Kolları Başkanı Bedri Yaşar, meclis üyeleri ile çok sayıda davetli izledi.

ŞAMPİYON ÇÖĞENDER

Finale kalan takımların sporcuların sergilediği bar gösterisinin ayakta alkışlandığı tören sonrasında oynanan final maçında ise Çöğender Spor, Oyuklu Spor’u 4-1 mağlup etti ve turnuvanın şampiyonluğunu ilan etti. Oyuklu’nun ikinci olduğu turnuvada üçüncülük ise Tuzluca Spor’un oldu. Bardakçıspor ile turnuvanın fair-play ödülüne layık görüldü.

GELECEK YIL DA SÜRECEK

Törende konuşan Çatlılar Derneği Gençlik Kolları Başkanı Bedri Yaşar, tüm konuklara final heyecanını kendileriyle birlikte yaşadıkları için teşekkür etti ve turnuvanın gelecek yıl çok daha profesyonel bir şekilde düzenleneceğini söyledi. Dernek başkanı Selami Laçin’in selamlama konuşmasının ardından söz alan Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal “Güzel bir turnuvanın ardından, iki takımımız finale çıktı. Başarılı olan tüm takımlarımızı kutluyoruz. Erzurumlulara yakışır ve renkli bir turnuva oldu” dedi. İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar’ın ardından söz alan Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “Gençlerin spor yapmasına ve bir araya gelerek güzel bir birliktelik yaşamasına vesile olan bu turnuva nedeniyle emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

KUPALARI TÖRENLE VERİLDİ

4-1 tamamlanan final maçının ardından ödül töreni düzenlendi. Başarılı olan takımlar kupalarını alırken, dernek yöneticileri tarafından sporculara çeşitli ödüller takdim edildi. Öte yandan turnuvanın düzenlenmesine maddi ve manevi olarak destek olan kişiler ile kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür amacı ile hediyeleri verildi.

 

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