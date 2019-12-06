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Turkuvaz müthiş denge

Kentimizin en eski spor organizasyonlarından biri olan Turkuaz’da takımların hayli güçlenmiş olması, skora da yansıyor. Farklı skorlar yerine birer ikişer golle maçlar izleniyor. Ama

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Kentimizin en eski spor organizasyonlarından biri olan Turkuaz’da takımların hayli güçlenmiş olması, skora da yansıyor. Farklı skorlar yerine birer ikişer golle maçlar izleniyor. Ama sahadaki mücadele parmak ısırtıyor. Ferruh duygu Tesisleri’nde oynanan maçlar ilgi çekiyor. Bir zamanların efsane futbolcularının forma giymesi, heyecanı ve kaliteli artırıyor. Organizatör Oktay Kocatekin, misafirlerini titizlikle ağırlarken, takdir topluyor.

UZ-ER MAKİNA: 1-MAGNA: 0

STAT: Ferruh Duygu

HAKEM: Mustafa Çalışkan***

UZ-ER MAKİNA: Zeki***,Murat***, Ekrem***, Fahri***(Sinan**) , Bilal***(Tolga**) Yunus Emre*** Oğulcan***(İlyas**) , Akın***, Recep***

MAGNA:  Serkan**, Ufuk**(Erkan**, , Şükrü**(Halil İbrahim**) , Suat**, Barış**(Bayram**) , Ahmet**, Batuhan**(Emre**) , İbrahim**(Oğuzhan**) , Gökhan**

GOLLER: Dk. 11 Bilal (Uz-Er Makina)

 ROT TEKNİK:  1-SAĞLAM PEN:  1

 STAT: Ferruh Duygu

HAKEM: Mustafa Çalışkan***

ROT TEKNİK:  Çağlar***, Serter**, Serhat**, Cengiz**,Haydar**, Bülent**, Hakan** Hasan***, İsmail**

SAĞLAM PEN: Harun***, Ufuk Yükselmiş**, Ufuk**(Ömür**) , Ömer**, Uğur** Cihat**, Ümit**, İlhan**, Oğuz***

GOLLER: Dk. 20  Hakan (Rot Teknik) , Dk. 13 Oğuz (Sağlam Pen.)

 

 

Bugün 11:14 TSİ - Spor

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