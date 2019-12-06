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Demir ailesinin acı günü

Alevî Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir'in kardeşi Hasan Demir'in eşi Hediye Demir (44) yaşamını yitirdi.

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Alevî Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir'in kardeşi Hasan Demir'in eşi Hediye Demir (44) yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi görmekte olan Hediye Demir'in cenazesi bugün (6 Aralık) saat 13.00'te Derince Esentepe Cemevinden Çınarlı Mezarlığına defnedilecek.

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