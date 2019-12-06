Alevî Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir'in kardeşi Hasan Demir'in eşi Hediye Demir (44) yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi görmekte olan Hediye Demir'in cenazesi bugün (6 Aralık) saat 13.00'te Derince Esentepe Cemevinden Çınarlı Mezarlığına defnedilecek.
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Demir ailesinin acı günü
Alevî Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir'in kardeşi Hasan Demir'in eşi Hediye Demir (44) yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz