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Karamürsel 100.Yıl Ankara’yı gezdi

Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri hem Gazi Üniversitesi’ni, hem de Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’ya bağlılıklarını gösterdiler

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Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Gezi Kulübü, günü birlik Ankara gezisi gerçekleştirdi. Geziye okul müdür yardımcısı Cuma Uslu, matematik öğretmeni Fikreddin Uğur, fizik öğretmeni Alime Basar ve 35 öğrenci katıldı. Gezi hakkında bilgi veren müdür yardımcısı Cuma Uslu, “İlk etapta Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden Gazi Üniversitesi’ne gidildi. Üniversitenin araştırma görevlileri üniversite hakkında bilgi vererek, üniversitenin tanıtımını yaptılar ve üniversitelerini gezdirdiler.

DUYGUSAL ANLAR

Öğrencilerimiz o ortamı görünce birazda fazla çalışarak buralara gelmeleri gerektiğini ifade ettiler. Daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir’de ziyaret edildi. Öğrencilerimiz çok duygulu anlar yaşadı. Atalarını ziyaret etmenin ve Ankara’ya ilk defa gelmenin heyecanını yaşadılar” dedi. Okul Müdürü Serpil Acar Yıldırım, gezinin ardından geziye maddi manevi katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 

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