Karamürsel’de Engelliler Günü yemekle kutlandı

Yemek öncesinde Kaymakam, masaları tek tek dolaşarak engelli vatandaşlar ve aileleri ile sohbet etti. Karamürsel Öğretmenevi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, siyasi parti ve STK temsilcileri, çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Karamürsel Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği Başkanı Nurcan Kaya, “Engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarının anahtarının kişinin buna inanması olduğunu, her gün bizlere ispat ediyorlar, engelli vatandaşların bir gün değil her gün yanındayız” dedi.

ENGEL, KALPTE OLMASIN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, “Yeter ki engel kalplerde olmasın, mutlu şehir Kocaeli olsun” temennisinde bulundu. Kaymakam Osman Aslan Canbaba da yaptığı konuşmada, “Engelli bireylerin sorunlarının çözümü için toplumun her kademesinin uyumlu şekilde çalışması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla bu sorunların çözümü hızlanmaya başlamıştır” dedi.

YEREL SANATÇILAR

Konuşmaların ardından Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak’a, belediye olarak derneğe yaptıkları desteklerinden dolayı plaket verdi. Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba kendisine verilen çiçeği bir engelli vatandaşa vererek günlerini kutladı. Program Karamürsel’in yerel sanatçılarının bir birinden güzel çalıp söyledikleri müziklerle devam ederken konuklar gönüllerince eğlendi.