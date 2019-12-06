İzmitli yönetmenin filmi festivalde yarışacak

17 Ağustos Gölcük depreminde kaybolan ve hakkında bir daha haber alınamayan çocukların hikayesini konu edinen 45 Saniyeisimli belgesel film Uluslararası Antakya Film Festivali'nde yarışacak. İzmitli yönetmen Berk Erözer'in çektiği film 20-26 Aralık tarihinde gerçekleşecek film festivalinde yarışma seçkisiyle gösterimde olacak.
BELGESEL FİLM
17 Ağustos depreminin 20. yılında hazırlanan belgeselin çekimleri altı ay, tamamlanması ise bir yıl sürdü. Ulusal ve uluslararası festivallerde gösterimi devam eden belgesel filmde 20 yıldır çocukları Gözde'yi arama çabalarını sürdüren Karamert ailesi ile uzun mücadeleler sonucu oğlu Serkan'ın naaşını depremden 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığını açtırmasıyla bulan Cebeci ailesinin yaşadıkları yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz