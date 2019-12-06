Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:34 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 11:36 TSİ

İzmitli yönetmenin filmi festivalde yarışacak

İzmitli yönetmen Berk Erözer'in çektiği depremin kayıp çocuklarını konu edinen "45 Saniye" filmi, Uluslararası Antakya Film Festivali'nde yarışacak

mask

17 Ağustos Gölcük depreminde kaybolan ve hakkında bir daha haber alınamayan çocukların hikayesini konu edinen 45 Saniyeisimli belgesel film Uluslararası Antakya Film Festivali'nde yarışacak. İzmitli yönetmen Berk Erözer'in çektiği film 20-26 Aralık tarihinde gerçekleşecek film festivalinde yarışma seçkisiyle gösterimde olacak. 

 BELGESEL FİLM

 17 Ağustos depreminin 20. yılında hazırlanan belgeselin çekimleri altı ay, tamamlanması ise bir yıl sürdü. Ulusal ve uluslararası festivallerde gösterimi devam eden belgesel filmde 20 yıldır çocukları Gözde'yi arama çabalarını sürdüren Karamert ailesi ile uzun mücadeleler sonucu oğlu Serkan'ın naaşını depremden 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığını açtırmasıyla bulan Cebeci ailesinin yaşadıkları yer alıyor.

 

Bugün 11:34 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haldun Dormen, Gebze'de sahne alacak mask
Haldun Dormen, Gebze'de sahne alacak
Hürriyet, 'Nail İnal Armağanı' kitabı için emek verenlere teşekkür etti mask
Hürriyet, 'Nail İnal Armağanı' kitabı için emek verenlere teşekkür etti
Türk edebiyatı, Gölcük’te buluşuyor mask
Türk edebiyatı, Gölcük’te buluşuyor
Bizkandırayız Şiir Topluluğu, Çamlıbel’i andı mask
Bizkandırayız Şiir Topluluğu, Çamlıbel’i andı
Nail İnal Armağanı Kitap Tanıtım Sergisi açıldı! mask
Nail İnal Armağanı Kitap Tanıtım Sergisi açıldı!
İzmit'te sokağın sergisi açıldı mask
İzmit'te sokağın sergisi açıldı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti! mask
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!

GALERİ

İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL