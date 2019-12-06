Emine Nur’a 5 yaş süprizi

Sosyal Belediyecilik anlayışını kentte yeniden hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ihtiyaç sahibi vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından yapılan tespitler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara daha önce birçok kez sürpriz ziyaretler yapan Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez 5 yaşına giren Emine Nur ve ailesi için anlamlı bir organizasyona imza attı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İzmit Belediye Binası’na davet edilen Emine Nur ve ailesi karşılaştıkları sürpriz kutlama karşısında gözyaşlarını tutamadı. 5. yaşını aldığı güzel hediyeler ve sürpriz organizasyonla kutlayan Emine Nur, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve tüm belediye personeline teşekkür etti.