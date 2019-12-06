Kabakoz’da tapular, verilmeye başlandı

Körfez’de Kabakoz bölgesinde yıllardır süre gelen tapu sorunu çözüldü. Tapularının hisseli olması dolayısı ile sorun yaşayan vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak adına önce plan tadilatı yapan Körfez Belediyesi, yaklaşık 2 yıl süren süreç sonrasında hisseli tapuları müstakil tapulara dönüştürdü. 2 yıldır süreci bekleyen vatandaşlar da mutlu son sonrası büyük sevinç yaşarken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile bir araya geldiler.

TAPULARINI BAŞKAN SÖĞÜT VERDİ

Hisseli tapuları müstakil tapuya dönüşen 20’ye yakın vatandaşla makamında bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, küçük bir törenle tapuları kendilerine teslim etti. Başkan Söğüt, “Kabakoz bölgesi dediğimiz Güney ve Barbaros Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı içerisindeki hisseli tapularımızı yapılan plan tadilatı ile müstakil tapuya dönüştürüldü. Bugün itibariyle de vatandaşlarımıza müstakil tapularını küçük bir törenle vermiş olduk” dedi.; 63 hektarlık alanda 160 adet hisseli parsel işleme alınırken, 650 adet müstakil parsel oluşturuldu.