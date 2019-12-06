Kocaman: Teleferik hayal değil, hedeftir

Teleferikte son durum hakkında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Teleferik Projesi Kartepemizin hedef projesidir. Artık bir hayal değildir. Geçen dönem ihalesi yapıldı ancak ihaleyi alan firma şartları yerine getiremediğinden faaliyete geçemedi. Bundan dolayı da sözleşmeyi feshettik. Bu Teleferik Projesi için çok önemli bir adımdır. Teknik ve yasal süreç yerine getirilerek sözleşme feshedildi. Teknik şartname üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Teleferik Projesi hayat bulacaktır” dedi.

MAĞDURİYET YARATMAYACAĞIZ

NATO boru hattı üzerinde iş yerlerinin kaldırılması hakkında Belediye Başkanı Kocaman, “Bu çok eski bir konudur. Söz konusu işletmelerin ana binaları konunun dışındadır. Sadece sonradan yapılan çıkma-balkon bölümleri mevzu bahistir. Bu konuda üst düzey yetkili makamlarımızla görüşmelerimizi yaptık, raporlarımızı, dosyamızı sunduk. Seçenekler ilgili maliyet-sonuç dengesinin analizi yapılıyor. Esnaflarımız hiçbir mağduriyet yaratmadan konuyu çözme noktasında fikir birliğimiz mevcut. NATO boru hattının deplase edilmesi söz konusudur. Teknik çalışmalar devam ediyor, konunun takipçisiyiz” dedi.