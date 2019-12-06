Körfez’e sağlık kompleksi geliyor

Körfez Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek gündeme alındığı toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılacak yer tahsisi konuları da oy birliği ile kabul edildi. İlk olarak Fatih Mahallesi’ndeki mevcut sağlık ocağı 10 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Daha sonra da yine 10 yıllığına Hacı Osman Mahallesi’ndeki mevcut sağlık ocağının tahsisi yapıldı. Başkan Söğüt, burada İl Sağlık Müdürlüğü’nün mevcut binayı yıkacağını ve yerine yeni bir bina yapacağını belirtti.

SAĞLIK YATIRIMLARI

Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin mevcut yerinin de tahsisi konusunda oy birliği ile karar alındı. Başkan Şener Söğüt, “Burada İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Sağlık Kompleksi inşaa edilecek. İçerisinde doğru beslenme ile ilgili diyetisyenler de olacak. Yatırım programına alındığı bilgisini aldık. İnşallah güzel bir proje olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

YENİ LİMAN YAPILMAYACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün Körfez’de şubesinin bulunmadığını, vatandaşların işlemleri için Derince’ye gitmek zorunda kaldığını belirten Başkan Söğüt, “Mimar Sinan Mahallesi’nde sahil kısmında bir yer vereceğiz ve müdürlük çalışmaları buradan yürütülecek. Ayrıca müdürlük dışında hemen yanında Yaşlı Yaşam Merkezi olacak. Güzel bir proje olacak” ifadelerini kullandı. Söğüt, soru üzerine Hereke’ye yeni bir liman yapılmayacağını, söz konusu bir ihalenin de iptal edildiğini söyledi.