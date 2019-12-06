Başkan Aygün’den iade-i ziyaret

Derincelilere söz verdiği 41 projeyi bir bir hayata geçiren Başkan Aygün, kurumlar arası iş birliğine verdiği önem doğrultusunda kentin dinamikleri ile bir araya gelmeye de devam ediyor. Başkan Aygün, bu bağlamda beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Küçük ve Zabıta Müdürü Baki Aytepe ile birlikte Derince İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven’e iade-i ziyarette bulundu.

BAŞARILAR DİLEDİLER

Güven ve emniyet güçlerine görevlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Aygün, Derince Belediyesi olarak her zaman emniyet teşkilatının yanında olduklarını ifade etti. Derince İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven de ziyaretleri dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.