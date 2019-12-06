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VM Medıcal Park Kocaeli kadrosunu güçlendirdi

Yaklaşık 4 yıldır bölgede hizmetiyle fark yaratan sağlık kuruluşu VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor
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Yaklaşık 4 yıldır bölgede hizmetiyle fark yaratan sağlık kuruluşu VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Alan ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmed Cihad Doruk VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

ALAN’IN UZMANLIK ALANLARI

VM Medikal Park Kocaeli bünyesine katılan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Alan’ın uzmanlık alanları, çocuk ürolojisi, çocuk taş cerrahisi, sünnet cerrahisi, prostat, prostat biyopsisi, böbrek taşı (perkütan/RIRS), mesane tümörleri, kısırlık tedavisi.

 DORUK, GÜÇ KATACAK

Hastanenin KBB bölümüne yeni katılan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmed Cihad Doruk ise, burun estetiği, rinoplasti, fonksiyonel burun cerrahisi, deviasyon ameliyatı, konka hastalıkları, sinüs hastalıkları tanısı, tedavisi ve cerrahisi, kepçe kulak cerrahisi, kulak zarı perforasyonlarının onarımı, kronik kulak iltihapları tanısı, tedavisi ve cerrahisi, bademcik ve genizeti hastalıkları tanısı ve tedavisi, tükrük bezi hastalıkları tanısı ve tedavisi, baş boyun kitleleri ve kanserleri tanısı ve tedavisi, ses teli nodülleri ve hastalıkları tanısı ve tedavisinde hizmet verecek.

Bugün 11:42 TSİ - Sağlık

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