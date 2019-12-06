Balık yerken bunlara dikkat!

Yapılan bir araştırmada; haftada 5 ve daha fazla balık tüketenlerde hiç balık tüketmeyenlere göre kalp krizi gelişme riski yüzde 30 daha az bulunmuş. Balık içerdiği omega 3 sayesinde de zihni açarak hafıza kaybı ve unutkanlığı önlüyor. Balık aynı zamanda içerdiği kalsiyumla kemik kaybını da önlüyor. Protein içeriği açısından iyi bir kaynak olan balık doygunluk hissi de veriyor. İşte balığın yanında ne yenmeli ne yenmemeli? Balığın yanında roka tüketmeyin: Balığın yanında roka yemek balıktan alınan kalsiyum emilimini neredeyse sıfıra indiriyor. Özellikle kılçığının da tüketildiği ufak balıkların yanında roka yememeye özen göstermeniz gerekiyor. Yoğurtla beraber tüketebilirsiniz: Beslenme ve diyet uzmanları eğer balık taze ise toksik etki göstermeyeceği için beraberinde, öncesinde veya sonrasında yoğurt ve süt grubu besin tüketmenin hiç bir sakıncası olmadığını belirtiyor, aksine fayda sağlayabileceğini belirtiyorlar.





