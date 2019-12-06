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İŞKUR’dan Assan Hanil’e ödül

Assan Hanil, İzmit Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “İşte Engel yok” projesi kapsamında ödüle layık görüldü.
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Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, İzmit Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen “İşte Engel yok” projesi kapsamında ödüle layık görüldü. İzmit Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen “İşte Engel Yok” programı kapsamında Assan Hanil’e ödül takdim edildi.

ENGELLİLERE İŞ ALANLARI

Bünyesindeki farklı departmanlarda engelli bireylere iş alanı yarattığı için takdim edilen çınar plaketini Assan Hanil adına şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Müge Dağ, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli İşkur İl Başkan Vekili Muhammet Açıkgöz’den aldı. Assan Hanil 2017 yılında da İŞKUR tarafından “En Fazla Engelli İstihdam Eden Şirket” ödülünü almıştı.

Bugün 11:45 TSİ - Ekonomi

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