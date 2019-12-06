İzmit Tarih Koridoru Derneği ve esnaf odaları arasında güç birliği

İzmit Tarih Koridoru Derneği ve esnaf odaları güç birliği yapma kararı aldı. İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Yavuz Doğar, Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Ali Sarı, Terziler Esnaf Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı, Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Ali Kılıç ve Bakkallar ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan'ın davetlisi olarak önceki gün dernek lokalinde bir araya gelerek, birlikte gerçekleştirecekleri projeler üzerinde güç birliği yaptı.

DESTEK VERECEKLER

İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan'ı ve yönetimini İzmit Tarihi Çarşı projesi nedeniyle tebrik ederken, kent esnafların projeleri ile bu çabaya destek vermesi gerektiği ifade etti. Dernek başkanı Nuket Özcan ise unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin İzmit Tarih Koridoru bölgesi içerisinde yeniden hayat bulması için ellerini taşın altına koyduklarını, meslek örgütleri ile yapılacak işbirliği ile projenin yeni bir aşamaya geçeceğini belirtti. Buluşmada tek tek söz alan oda başkanları, kendi meslek alanlarında her türlü desteği vereceklerini, İzmit ve İzmit Tarihi Çarşı'ya sahip çıkacaklarını söylerken, masada doğan fikirlerin uygulamaya geçmesi konusunda mutabık kalındı.