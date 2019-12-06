Ford Trucks Romanya’da 1000 araçlık satışa ulaştı

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Doğu Avrupa’daki en önemli pazarlarından biri olan Romanya’da 1000'inci kamyonunu Bükreş'te distribütörü Cefin Trucks’ın düzenlediği bir törenle müşterisine teslim etti. Gerçekleştirilen törende konuşan Ford Trucks Uluslarararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman, “Ford Trucks olarak, 2 yıl gibi kısa sürede Romanya’da ağır ticari segmentinde % 8 pazar payına ulaştık. İnşaat segmentinde %27’lik pazar payıyla lideriz.

60 YILLIM MİRAS

Ayrıca, yol kamyonu segmentinde %24’lük pazar payımızla ikinciyiz.” dedi. Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile global rekabette öne çıkan Ford Trucks, Doğu Avrupa’daki önde gelen ihracat pazarlarından Romanya’da 1000’inci kamyonun teslimatına imza attı. Bükreş’te gerçekleştirilen törene Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman ve Orta ve Doğu Avrupa Bölgeler Müdürü Selim Yazıcı katıldılar.