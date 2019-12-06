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Hürriyet, esnafla bir araya gelecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kent merkezinde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla çarşı esnafıyla bir araya gelecek.

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kent merkezinde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla çarşı esnafıyla bir araya gelecek. Bugün saat 09.30’da Fethiye Caddesi Çeşme Mevkiinde İzmit çarşı esnafıyla bir araya gelecek olan Başkan Hürriyet, kent merkezinde yapılması planlanan zemin yenileme, aydınlatma, çevre düzenleme ve kent mobilyaları uygulamaları konusunda esnafı bilgilendirip, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.

“KENTİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Her zaman ‘kenti birlikte yöneteceğiz’ anlayışıyla hareket eden ve yapılacak projeler konusunda hizmetin yapılacağı bölgedeki kişi ve kurumların fikir ve önerilerini almaya büyük özen gösteren Başkan Hürriyet, şehir merkezinde yapılacakların görüşüleceği bu buluşmaya tüm esnafları davet etti.

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Yorumlar

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Esnaf - ACISU SOKAKTAKİ ESNAF PERİŞAN HİÇ HABERİN VARMI SENİN GERÇİ DAHA TANIŞAMADI BURADAKİ ESNAF SİZİNLE...MÜŞTERİLER VE TOPTANCILAR GELMİYOR PARK SORUNU .BİLMEM ANLATABİLDİMMİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 12:27

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