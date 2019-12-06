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İSU'dan 'sayaçlarınızı kontrol edin' uyarısı

Yurdumuzun birçok kesiminde başlayan soğuk havaların etkisi ilimizde de hissedilmeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle birlikte, açıkta bulunan su sayaçları donma tehlikesi altında kalıyor.

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İSU, vatandaşların sayaçlarını soğuk havalara karşın kontrol etmeleri gerektiğini belirterek şu açıklamayı yayınladı;  "Yurdumuzun birçok kesiminde başlayan soğuk havaların etkisi ilimizde de hissedilmeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle birlikte, açıkta bulunan su sayaçları donma tehlikesi altında kalıyor. Sayaç ve su tesisatların donmaya karşı abonelerimiz tarafından korunması gerekmektedir. Açık alanda bulunan su tesisatı ve sayaçların ısı yalıtım malzemeleri (cam yünü, talaş vb.) ile kaplanarak korunması, yaşanacak donma tehlikesini önleyecektir. Alınan tüm önlemlere rağmen donmuş sayaç ve tesisat borularının üzerine sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması musluk ve su borularının patlamasına neden olmakta ve maddi hasara sebebiyet verebilmektedir. Abonelerimizin, donan sayaçları için İSU Genel Müdürlüğünün 7/24 hizmet veren İSU Alo 185 İhbar merkezini arayarak veya 0530 419 6 185 no’lu İSU whatsApp iletişim hattın üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir."

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