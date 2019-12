"CHP ve AK Parti'nin birbirinden farkı yok"

Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu bugün il binasında kent ve ülke gündemine dair basın açıklaması gerçekleştirdi. Çalışmalardan bahseden Mutlu, “Yaklaşık 3 ay önce göreve başladım. Başlar başlamaz teşkilat içerisindeki çalışmalarımıza ağırlık verdik. İlçe kongrelerimizi inşallah yakın zamanda başlatacağız, akabinde il kongresi gerçekleştirileceğiz. Saadet Partisi son yerel seçimlerde almış olduğu oy oranı, özellikle Kocaeli’de ii ilçede yarışa ortak olması, belediye başkanlığı seçimine çok yaklaşması Saadet Partisi’nin Kocaeli’de ne kadar etkin bir güç olduğunu göstermiştir. Bundan sonraki süreçte de inşallah Saadet Partisi olarak daha etkin bir parti olacağız” dedi.

“ÜZERİNE YÜK OLMUŞ PROJELER”

Yuvacık Barajı polemiği hakkında konuşan Mutlu, “Geçtiğimiz haftalarda en önemli polemiklerden bir tanesi CHP milletvekilleriyle büyükşehir belediye başkanı arasında gerçekleşen borç polemiğidir. Kocaeli, en borçlu belediyelerden birisi. Bu konu gündeme gelince AK Partili büyükşehir belediye başkanı 15 yıldır yaptıkları gibi topu Yuvacık Barajı’na atması alışılagelmiş bir savunma. Meydan okumayla cevap verdiler. Biz de şunu söylüyoruz: Yuvacık Barajı bedelinin çok üstünde, halkın üstüne bir borç yüküyle gerçekleştirilmiştir. Bugün AK Parti döneminde yapılan Osman Gazi köprüsü olmak üzere paralı yollar, otobanlar, köprüler, şehir hastanelerinin ülkemize maliyeti ne olacak diye sormak istiyoruz. Milyarlarca lira ödenmiş, halen daha ödenmeye devam edecek. Bu ülkenin, bu şehrin ciddi manada üzerine yük olarak yapılmış bir projelerdir” ifadelerinde bulundu.

“BİRBİRLERİNDEN FARKLARI YOK”

“Bu panik havası neden” diyen Mutlu, “Biz iki partinin de temsilcilerinin konuşmaya hakkı olmadığı, birbirinden farkları olmadığını söylemek istiyoruz. Birisi Yuvacık Barajı gibi bir yük bırakmıştır, diğeri şehir hastaneleri, yollar gibi vatandaşlarımız üstüne yük bırakmıştır. Bu vesileyle bu şehrin ve bu ülkenin yeni bir siyasi temsilcilere ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Kocaeli ilk defa 15 yıl sonra farklı bir siyasi partinin belediye kazandığı bir dönem yaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz Kocaeli’de başka hiçbir belediye yok, bütün gözler İzmit Belediyesi’nde. Büyükşehirden en üst düzey temsilcisine kadar İzmit Belediyesi’nden yüklenmeleri görüyoruz. Bu panik havası neden. 2024’e 5 yıl var. bu şehrin problemlerini ortak bir akılla, hep birlikte çözüm odaklı yaklaşmak yerine sürekli birbirlerine karşı bir laf yarışı olduklarını görüyoruz. Bu sürecin bizim milletimize, şehrimize hiçbir fayda vermeyeceğini düşünüyorum. Tuvaletler ücretsiz oluyor, ne güzel bir çalışma. Rekabetin olmaması bugüne kadar ciddi bir sıkıntıydı. CHP’li bir belediye başkanı tuvaletleri ücretsiz yapıyor, bunun karşısında eleştiri değil halkın menfaatine ilişkin icraat yapmak gerekirken bir eleştiri görüyoruz” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ’DEN DAHA ÖNEMLİ ADIMLAR BEKLİYORUZ”

Düğün salonlarının İzmit’te 1 TL olması hakkında konuşan Mutlu, “Düğün salonları faydalı bir çalışma olduğunu görüyoruz. Buna karşı AK Partililerin yapması gereken neydi? İzmit Belediyesi düğün salonlarını ücretsiz hale getiriliyorsa AK Parti güdümündeki Antikkapı halka ücretsiz veya daha uygun bedellerle, daha bütçesi piyasaya göre uygun bir hale getirilmez mi diye sormak istiyoruz. Buna en güzel cevabı AK Partili belediyenin daha güzel bir adımla cevap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Kent konutta adeta AK Parti müteahhitlik yapmıştır. Antikkapı işletmesiyle düğün salonu işletmeciliği yapmış. Oradaki fiyatlar piyasadaki fiyatlardan daha ucuz değildir. Sosyal belediyecilik adımlarını olumlu buluyor, AK Partili belediyelerin de daha önemli adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

“MİA İLE ALAKALI BİZİM KAYGILARIMIZ VAR”

Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edile MİA Projesi ile ilgili olarak dea Mutlu, “MİA Projesi bir yılan hikayesine dönmüş durumda. Böyle önemli projelerin, ortak akılla çok geniş bir istişareyle, şehir tatmin edilerek faaliyete geçmesi gerekiyordu. Alelacele bir bölge tespit edildi, belediyede onaylandı, akabinde burada işletmesi olan işyeri sahipleri ve yaşayan vatandaşlar durumu idari yargıya götürdüler. İdari mahkeme 2 kere yürütmeyi durdurma kararı çıktı ve proje durdu. 2016’da Real arazisin de birden projeye eklenmesi adımı ortaya çıktı. Bizler de bu konuda çok sert bir şekilde eleştirdik. Şahıslara özel rantın durdurulması gerekiyordu, partimizin gayretleriyle meclisten geçmedi. MİA ile alakalı bizim kaygılarımız var. İzmit körfezinin çevresinde şehrin yeniden inşa edilmesi, sulak arazilerde çok katlı binaların olacak olması bu şehir için ciddi bir maliyet ve deprem alanında da riskler oluşuyor. Biz yeterince tartışılmadığını düşünüyoruz. Şehrin Kuzeydoğusuna doğru kayması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“İNTİHARLARIN KAMUOYUNA RAPORLAR AÇIKLANMASI GEREKİYOR”

İlimizde artan intihar vakaları ile ilgili de konuşan Mutlu, “Son 105 gün içerisinde 19 intihar vakasının yaşanması çok dikkat çekici ve üzücü bir durum. Bu konunun yeterince önemle üzerinde durulmadığına inanıyoruz. 9 yaşında bir çocuk da var 81 yaşında vatandaşımız da var. Toplumun her kesiminden, her mali durumdan her yaştan insanımız hayatına son vermeyi tercih ediyor. Bu intihar vakalarıyla alakalı olarak mutlaka il sağlık müdürünün, üniversitenin detaylı bir rapor hazırlaması, aileleriyle görüşülmesi, kamuoyuna bir raporla açıklanması gerekiyor. Yetkililerimizin alacağı önlemle alakalı bir raporun hazırlanması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“CEDİT’İN BİRLİKTE YAPILMASI LAZIM”

Son olarak Cedit Mahallesi’yle ilgili de konuşan Mutlu,”Biz polemiklerden sıkıldık. İzmit Belediyesi bütçemiz yok diyor, büyükşehir belediye başkanı biz yaparız diyor. Beraber yapalım deyince Büyükşehir başkanı yan çizmeye başlıyor. Birlikte yapılması lazım. Siyasi zıtlaşma üzerinden bakılırsa bundan en büyük zararı şehrimizin insanı görecek. Şehrimizin merkezi İzmit’te Cedit- Erenler bölgesindeki kentleşmeye bir kazma vurulmamış olması, vatandaşların siyasi çekişmelere kurban edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Siyasiler, vatandaşların dertlerini çözmesi lazım” ifadelerinde bulundu.