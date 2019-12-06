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Gigi Hadid'den üstsüz paylaşım

ABD'li model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşım le gündeme geldi.
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Gigi Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki manken, yatakta verdiği üstsüz pozu Instagram hesabından yayınladı.  Gigi Hadid'in "Günaydın Paris" notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden ünlü model, kariyeriyle ilgili çarpıcı samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hadid, "Şöhret, her gün öğrendiğim ve başa çıkmaya çalıştığım bir şey. Elbette iniş çıkışlarım oluyor. Kendim hakkında da çok şey öğrendim; kendime dürüst olmayı, kendimi korumayı, kutlamayı ve gerektiğinde iddialı olmayı… Çünkü ünlü olduğunuzda hayatınızın kontrolden çıktığını hissettiğiniz zamanlar oluyor" ifadelerini kullanmıştı.  Genç model, "İnsanlar sizi yargılıyor. Küçücük bir hatanız nedeniyle başlıklar ya da fikirler görüyorsunuz. İnsanlara nazik davranmaya çalıştım ama bu beni suiistimal etmelerine izin verdim anlamına gelmiyor" demişti. Gigi Hadid, "New York’a taşındığımda okuluma devam ediyordum ve model olarak da desteklendiğimi hissediyordum. Yeni şirketim beni sektöre itti, bana çok şey öğretti ve nasıl kararlar almam gerektiğini açıkladı. Kariyerimin başlangıcında, öncelikli olduğumu biliyordum. Bu nedenle burada olmalı ve kendimi kanıtlamam gerektiğinin bilincindeydim" şeklinde konuşmuştu. 

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