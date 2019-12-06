Konak Hastanesi’ne 7 yeni hekim

Sağlıkta marka olan ve güncel erişebilir kaliteli hizmet sunan Konak Hastanesi Neonotoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Gastroenteroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji alanında 7 önemli hekimin katılımı ile güçlü kadrosunu genişletti. Bölgesinde tüm dallarda önemli bir yere sahip olan Konak, bu önemli katılımlarla her dalda alternatifli akademik insan kaynağına sahip olmaya devam ediyor.

Konak Hastanesi bünyesine kattıkları yeni hekimleri tanıtmak amacıyla bugün Double Tree by Hilton Otel’de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kazım Gündoğdu “Sağlık zor bir iştir. 1990’lı yıllardan beri kalitemizi korumaya çalışıyoruz. Sağlık hata olması mümkün olmayan bir alandır. Minimal hata ile kaliteli maximum hizmet vermek zorundayız. Hekim çok ama Konak Hastanesi’nin hekimleri seçkin” dedi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kazım Gündoğdu ‘nun yanı sıra; Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gündoğdu, Başhekim Özlem Bilgin, İdari Direktör Özlem Kuyruklu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Eren Sağıroğlu, Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Öztürkler, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erkan Esen, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Yaşar Genç, Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Serçe Pehlevan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Karatekelioğlu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakan Erdoğan katıldı.

“HALKIN SAĞLIĞI İÇİN KONAK”

Sözlerine 2020 yılında önemli adımlar atacaklarını ifade ederek başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gündoğdu; “Biz hastane olarak Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası kalite belgesi olan Sağlıkta Akreditasyon belgesini de almanın gururunu yaşıyoruz. Kalitemiz sayesinde bu tür belgeleri almayı hak eden ender sağlık kuruluşlarından biriyiz. Bu belgeler ciddi denetimlerden geçiyor. Belgeler havadan verilmiyor, yüzlerce standartların kontrol edilmesiyle veriliyor. Halkımızın sağlığı için büyümeye devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımıza buradan teşekkür ediyorum, yeni hekimlerimize de başarılar diliyorum. Ayrıca ortaklıklarımızı centilmence anlaşarak ayırdığımız, yeni bir isimle yollarına devam edecek olan arkadaşlarımıza da buradan tekrar başarılar ve hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Tabi ki sadece ticari yollarımızı ayırdık, dostluğumuz devam ediyor. Sağlıkta amacımız bayrağı her zaman daha da yukarılara taşımaktır. Sağlığın adresini Konak yapmaya devam edeceğiz ” dedi.

“BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Hastanelerini büyütme çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Gündoğdu; “Biz, misafirlerimizin ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarının ve beklentilerinin farkındayız. 7/24 açık acil servisimiz, 25 farklı bölümümüz ve 107 yatak kapasitemiz, kendini işine adamış 58 deneyimli hekimimiz, 500’ e yakın personelimizle, etik çalışma ilkemizden ödün vermeden, Konak ruhunu yaşatmaya ve bu kentin markası olmanın haklı gururuyla sağlığınız için her zaman görevdeyiz. Önümüzü görmeye çalışıyoruz. Büyümek de gündemimizde ancak dolarla ilgili yaşananlar bizi de etkiliyor. Fiziki şartlarımızı daha da iyileştirmek için projemizi Bakanlığa sunduk. Bakanlık kabul etti ancak uygun zamanda çalışmalarımızı başlatacağız. İlave hastaneler yapmak adına da arkadaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Uygun sürece göre hareket etmek niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“DOKTORLARIMIZ SAĞLIĞIN TEMEL YAPI TAŞI”

Gündoğdu’nun ardından konuşan Konak Hastanesi Tıbbi Direktörü ve Başhekim Uzm. Dr. Özlem Bilgin ise; “Bildiğiniz üzere Konak Hastanesi sağlık sektöründe 1995 yılından bu yana Kocaeli halkına hizmet vermekte ve her geçen gün kabuğuna sığmayarak büyüyen ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden bir kuruluştur. Bu anlamda sağlığın temel yapı taşları olmazsa olmazı Saygıdeğer doktorlarımızla gücümüze güç katmakta ve onların sayesinde hastalarımıza şifa vermekteyiz. Bugün aramıza katılan yedi hekimimiz alanlarında önemli bir kariyere sahipler. İlgili alanlarda hastalarımız için var güçleri ile çalışacaklar. Her bir meslektaşımın Konak Hastanesi’nin kurum kültürü ve vizyonunu sahipleneceğine eminim. Kendilerine güvenimiz tam, ailemize katılmalarından dolayı mutluluk duyduğumuzu belirtiyor, görevlerinde başarılar diliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

KONAK HASTANESİ BÜNYESİNE KATILAN HEKİMLER

Op. Dr. Murat ÖZTÜRKLER kimdir?

1981 Kars’ta doğdu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden mezun oldu. İhtisasını 2010 yılında Kocaeli üniversitesi’nde tamamladı. Dahiliye ihtisasını ise 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Gastro bölümünde tamamladı. 2010 yılları arasında Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi, 2011-2013 yıllarında İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2016 -2018 İzmit Seka Devlet Hastanesi, 2018-2019 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. Şu anda Gastroentoroloji Uzmanı olarak İzmit Konak Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Op. Dr. Hakan ERDOĞAN kimdir?

1978 yılında Kastomonu’da doğdu. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını 2009 yılında T. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi tamamladı. Kilis Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Gebze Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adatıp Kurtköy Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği’nde göre yaptı. Beyin tümörü ve bel ve boyun fıtığı ameliyatları, omurga cerrahisi başta olmak üzere birçok beyin cerrahi başarıyla gerçekleştirmektedir.

Op. Dr. Emre KARATEKELİOĞLU kimdir?

1970 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.

1993 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1999 yılında Çukurova Üniversitesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını tamamlamıştır. Takiben Almanya Düsseldorf ta Zentrum für Reproductionz Medizine de Prof. Dr. Hugo Verhooven ile başta tüp bebek olmak üzere yardımcı üreme teknikleri üzerine çalışmalar yaptı.

2001 yılında İstanbul Eurofertil Tüp Bebek merkezinde göreve başladı.

2005 yılında Op.Dr. Haşim Cemaloğlu ile birlikte yaptığı çalışma ESHRE (Europan Society of Human Reproduction and Embryology) tarafından en iyi araştırmacı ödülüne aday gösterildi.

2007 yılında Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi Tüp Bebek Bölümü Tıbbi Direktörü olarak göreve başlamıştır.

2010-2012 yılında Avrupa ve Amerika’da Tüp Bebek konusunda oldukça başarılı olarak tanınan İspanyol IVI ((İnstituto Valenciano de İnfertilidad) grubunun İstanbul’daki merkezinde görev yapmıştır.

2012-2019 yılları arasında Fulya Vital Plaza Muayenehanesinde ve İstanbul Tüp Bebek Merkezinde hastalarına hizmet evermiştir.

İnfertilite (kısırlık) tedavisi, Tüp Bebek, yumurta dondurma ve saklama, embriyo dondurma ve saklama, normal doğum ve gebe takibi başta olmak üzere kadın hastalıkları ameliyatlarını açık ve kapalı yöntemle yapmaktadır.

Doç. Dr. Özge Serçe PEHLEVAN kimdir?

1978’de Konya’da doğdu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını 2008 yılında Marmara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve hastalıkları bölümünde tamamladı. 2009-2012 yıllarında Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Neonatoloji (Yenidoğan) Yan Dal Uzmanlığı İhtisasını tamamladı. 2017’de yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde Neonatoloji yan dalında “Doçent Doktor” 2009 yılında Doğu Beyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi 2012-2018 Seka Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. Şu anda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak İzmit Konak Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım bebek takibi, prematüre ve sağlıklı bebek takibi, yenidoğan bakımı ve beslenmesi ağırlıklı olarak öne çıkan hizmetler arasındadır.

Uzm. Dr. Eren SAĞIROĞLU kimdir?

1977 yılında İzmit’te doğdu. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını 2008 yılında On Dokuz Mayıs Üniversitesi‘nde tamamladı. 2010/2012 yılları arasında Şırnak Uludere Hastanesinde başhekimlik görevi yaptı. 2012/2019 yılları arasında Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. Şu anda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Konak Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Sağlıklı bebek takibi, çocuk hastalıkları gibi hizmetler sunmaktadır.

Uzm. Dr. Yaşar GENÇ kimdir?

Erzincan’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını 1991-1995 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi’nde ise Kardiyoloji İhtisasını tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Giresun Espiye Devlet Hastanesi, 2000/2010 yılları arasında Balıkesir SSK Hastanesi, 2010/ 2019 yılları arasında Balıkesir Özel Sevgi Hastanesi’nde görev yaptı. Şu anda Kardiyoloji Uzmanı olarak Konak Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Erkan ESEN kimdir?

1979’da Bolu’da dünyaya geldi. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları anabilim dalında ihtisasını tamamladı. 2013-2019 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapmıştır. Başta Rinoplasti, tonsil, adenoid, sinüs cerrahisi olmak üzere kulak burun boğaz hastalıkları, işitme bozuklukları, sinüs ve boyun hastalıkları tanı ve tedavisinde hizmet vermektedir.