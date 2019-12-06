Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahminlerini yayınladı. Resmi sitede yer alan bilgilere göre, ilimizde yarınki hava durumu en yüksek 13, en düşük ise 4 seviylerinde gösteriyor. Sabah saatleri soğuğun hakim olduğu ilimiz, öğlen ve öğleden sonrasını güneşli geçirecek. Uzmanlar yine de vatandaşların temkinli olması gerektiğini, ilerleyen günlerde kar yağışlarının başlayacağını belirttileri.