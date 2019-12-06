Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahminlerini yayınladı. Resmi sitede yer alan bilgilere göre, ilimizde yarınki hava durumu en yüksek 13, en düşük ise 4 seviylerinde gösteriyor. Sabah saatleri soğuğun hakim olduğu ilimiz, öğlen ve öğleden sonrasını güneşli geçirecek. Uzmanlar yine de vatandaşların temkinli olması gerektiğini, ilerleyen günlerde kar yağışlarının başlayacağını belirttileri.
Bugün 13:28 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:34 TSİ
Yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, güneş yarın da ilimizi terk etmeyecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz