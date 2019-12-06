Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:35 TSİ- Spor G: Bugün 15:45 TSİ

Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi!

La Liga ekiplerinden Real Madrid, saha içinin yanı sıra yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla da ses getirmeye devam ediyor
mask

La Liga ekiplerinden Real Madrid, saha içinin yanı sıra yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla da ses getirmeye devam ediyor. Bunun neticesinde İspanyol devi Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi geliyor. Real Madrid, Turizm Bakanlığı ile yapacağı anlaşma ile 12 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Eflatun beyazlılar'ın antrenmanlarda 'Türkiye' yazılı görseller bulunan ürünler kullanacağı kaydedildi. Madrid ekibinin bu anlaşmadan yıllık 12 milyon euro gelir elde etmesinin de beklendiği belirtildi. İspanyol gazetesi Marca, Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını ancak anlaşmanın süresi hakkında henüz bir bilgi olmadığı belirtti. Aynı zamanda bu sponsorluk anlaşmasının Real Madrid'in halihazırdaki sponsoru Emirates ile olan anlaşmasını nasıl etkileyeceğinin de merak edildiği ifade edildi.  Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi turizmde tanıtmak adına bu sponsorluk anlaşmasını yapması bekleniyor. Daha önce Azerbaycan da; Madrid şehrinin diğer önemli takımı olan Atletico Madrid ile sponsorluk anlaşması yapmıştı. 

Bugün 13:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi! mask
Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi!
Ağrı yolcusu kalmasın!.. mask
Ağrı yolcusu kalmasın!..
Kocaelispor’un geleceği emin ellerde! mask
Kocaelispor’un geleceği emin ellerde!
‘Benim anlayışımda geri çekilmek yoktur’ mask
‘Benim anlayışımda geri çekilmek yoktur’
Bizim gençler sıkı takipte mask
Bizim gençler sıkı takipte
Turkuvaz müthiş denge mask
Turkuvaz müthiş denge
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti! mask
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL