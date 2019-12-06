La Liga ekiplerinden Real Madrid, saha içinin yanı sıra yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla da ses getirmeye devam ediyor. Bunun neticesinde İspanyol devi Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi geliyor. Real Madrid, Turizm Bakanlığı ile yapacağı anlaşma ile 12 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Eflatun beyazlılar'ın antrenmanlarda 'Türkiye' yazılı görseller bulunan ürünler kullanacağı kaydedildi. Madrid ekibinin bu anlaşmadan yıllık 12 milyon euro gelir elde etmesinin de beklendiği belirtildi. İspanyol gazetesi Marca, Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını ancak anlaşmanın süresi hakkında henüz bir bilgi olmadığı belirtti. Aynı zamanda bu sponsorluk anlaşmasının Real Madrid'in halihazırdaki sponsoru Emirates ile olan anlaşmasını nasıl etkileyeceğinin de merak edildiği ifade edildi. Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi turizmde tanıtmak adına bu sponsorluk anlaşmasını yapması bekleniyor. Daha önce Azerbaycan da; Madrid şehrinin diğer önemli takımı olan Atletico Madrid ile sponsorluk anlaşması yapmıştı.