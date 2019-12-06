“Halk Günü” konsepti adı altında AKP Kocaeli Milletvekilleri sırayla il binasında halkın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu 7 Aralık Cumartesi (yarın) 14.00-17.00 arasında nöbet tutacak.
Bugün 13:38 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:50 TSİ
Radiye Sezer Katırcıoğlu vatandaşları dinleyecek
AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu yarın AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nda nöbet tutacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Ozgur - Halkı oraya cagiracaginiza neden halkın ayagına siz gitmiyorsunuz? Seçim zamanı pazarlarda boy gösteren sayin vekiller şu an niye pazarlarda yoksunuz?
İzmi̇tli̇ - KANDIRAYA BAHÇELERE BAĞLARA GİDİP YEMEK YAPSIN.BOŞUNA GİTMEYİN SİZE VERECEĞİ CEVAP BELLİ.TABİİ TABİİİ,HALLEDERİZ,OLUCAK,NE DEMEK.SONUÇ SIFIR ELDE VAR SIFIR.
Babacan - Asker dağda 12 saat nöbet tutuyor günlerce ailesini görmeden vekil üç saat nöbet tütmüş çokmuş?
VATANDAŞ - Derince merkez camide Cuma namazı çıkışında AK PARTİ gençlik kollarından arkadaşlar stant açmışlar çay ikramı yapıyorlar çok güzel, lakin çay kazanının üstünde DERİNCE BELEDİYESİ yazısı var belli ki kazan belediyenin, kazan belediyeden ise büyük ihtimalle çay ve şekerde belediyedendir. Bunu İzmit bld yapsa kazan kaldırılır. Bunun doğru olmadığını haksız rekabet olduğunu , haksız rekabetli siyasetin de haram olduğunu bilecek ve genç arkadaşlara anlatacak erdemli yöneticiler lazım sanırım ak partiye
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.