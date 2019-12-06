Radiye Sezer Katırcıoğlu vatandaşları dinleyecek

VATANDAŞ - Derince merkez camide Cuma namazı çıkışında AK PARTİ gençlik kollarından arkadaşlar stant açmışlar çay ikramı yapıyorlar çok güzel, lakin çay kazanının üstünde DERİNCE BELEDİYESİ yazısı var belli ki kazan belediyenin, kazan belediyeden ise büyük ihtimalle çay ve şekerde belediyedendir. Bunu İzmit bld yapsa kazan kaldırılır. Bunun doğru olmadığını haksız rekabet olduğunu , haksız rekabetli siyasetin de haram olduğunu bilecek ve genç arkadaşlara anlatacak erdemli yöneticiler lazım sanırım ak partiye