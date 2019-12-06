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Radiye Sezer Katırcıoğlu vatandaşları dinleyecek

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu yarın AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nda nöbet tutacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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“Halk Günü” konsepti adı altında AKP Kocaeli Milletvekilleri sırayla il binasında halkın sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu 7 Aralık Cumartesi (yarın) 14.00-17.00 arasında nöbet tutacak.

Bugün 13:38 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(4)
04

Ozgur - Halkı oraya cagiracaginiza neden halkın ayagına siz gitmiyorsunuz? Seçim zamanı pazarlarda boy gösteren sayin vekiller şu an niye pazarlarda yoksunuz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 19:21
03

İzmi̇tli̇ - KANDIRAYA BAHÇELERE BAĞLARA GİDİP YEMEK YAPSIN.BOŞUNA GİTMEYİN SİZE VERECEĞİ CEVAP BELLİ.TABİİ TABİİİ,HALLEDERİZ,OLUCAK,NE DEMEK.SONUÇ SIFIR ELDE VAR SIFIR.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 06 Aralık 15:39
02

Babacan - Asker dağda 12 saat nöbet tutuyor günlerce ailesini görmeden vekil üç saat nöbet tütmüş çokmuş?

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 06 Aralık 14:33
01

VATANDAŞ - Derince merkez camide Cuma namazı çıkışında AK PARTİ gençlik kollarından arkadaşlar stant açmışlar çay ikramı yapıyorlar çok güzel, lakin çay kazanının üstünde DERİNCE BELEDİYESİ yazısı var belli ki kazan belediyenin, kazan belediyeden ise büyük ihtimalle çay ve şekerde belediyedendir. Bunu İzmit bld yapsa kazan kaldırılır. Bunun doğru olmadığını haksız rekabet olduğunu , haksız rekabetli siyasetin de haram olduğunu bilecek ve genç arkadaşlara anlatacak erdemli yöneticiler lazım sanırım ak partiye

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 06 Aralık 13:58
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