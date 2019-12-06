Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:47 TSİ- Gündem G: Bugün 17:26 TSİ

Demirtaş’ın annesi ve babası trafik kazası geçirdi

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi ve babası trafik kazası geçirdi.

mask

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi ve babası trafik kazası geçirdi. Konuyla ilgili HDP’nin resmi sosyal medya hesabından mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde olduğu araç cezaevi yolunda trafik kazası geçirmiştir. Aile hastaneye kaldırılmakla beraber hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Eş Genel Başkanlarımız geçmiş olsun ziyareti için yola çıkmıştır. Aileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi. Demirtaş ailesinin, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret için cezaevine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Bugün 13:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'de 6 bankamatik yandaş mask
CHP'de 6 bankamatik yandaş
RT yerine sektirme mask
RT yerine sektirme
Artık o alanlarda da sigara yasaklanıyor! mask
Artık o alanlarda da sigara yasaklanıyor!
Atina yönetiminden Türkiye'ye missilleme! mask
Atina yönetiminden Türkiye'ye missilleme!
Türk Metal masayı terk etti mask
Türk Metal masayı terk etti
"Asgari ücret o rakamın altında olursa masaya oturmayız" mask
"Asgari ücret o rakamın altında olursa masaya oturmayız"
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti! mask
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL