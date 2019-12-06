HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi ve babası trafik kazası geçirdi. Konuyla ilgili HDP’nin resmi sosyal medya hesabından mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde olduğu araç cezaevi yolunda trafik kazası geçirmiştir. Aile hastaneye kaldırılmakla beraber hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Eş Genel Başkanlarımız geçmiş olsun ziyareti için yola çıkmıştır. Aileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi. Demirtaş ailesinin, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret için cezaevine giderken kaza yaptığı öğrenildi.
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Demirtaş’ın annesi ve babası trafik kazası geçirdi
HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi ve babası trafik kazası geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz