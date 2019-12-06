Alperenler'de yeni yönetim belli oldu

Kocaeli Alperen Ocakları'nın yeni yönetimi belli oldu. Buna göre Alperen Ocakları'nın yeni yönetimi şöyle şekillendi;

Il Başkanı Murat AĞÇAY

Izmit Ilçe Başkanı Abdulgaffar ARINÇ

Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Adem UYSAL

Halkla Ilişkiler Tanıtım ve Medya Komisyonu Başkanı M.Koray ACAR

VALİ'YE ZİYARET

Alperen Ocakları'nın yeni yönetimi, Vali Hüseyin Aksoy'u da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Öte yandan Kocaeli Alperen Ocakları, 28 Haziran Mah.Turan Güneş Cad. NO. 261 adresinde faaliyetlerine başladı. Alperenler kısa bir süre sonra yeni adreslerinin açılışını da gerçekleştirecek.