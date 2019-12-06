Alperenler'de yeni yönetim belli oldu

Kocaeli Alperen Ocakları'nın yeni yönetimi belli oldu. Buna göre Alperen Ocakları'nın yeni yönetimi şöyle şekillendi;
Il Başkanı Murat AĞÇAY
Izmit Ilçe Başkanı Abdulgaffar ARINÇ
Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Adem UYSAL
Halkla Ilişkiler Tanıtım ve Medya Komisyonu Başkanı M.Koray ACAR
VALİ'YE ZİYARET
Alperen Ocakları'nın yeni yönetimi, Vali Hüseyin Aksoy'u da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Öte yandan Kocaeli Alperen Ocakları, 28 Haziran Mah.Turan Güneş Cad. NO. 261 adresinde faaliyetlerine başladı. Alperenler kısa bir süre sonra yeni adreslerinin açılışını da gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz