Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:59 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:01 TSİ

Davutoğlu’nun partisinden ilk fire

Partinin ilan edilmesi beklenirken, partinin kurucuları arasında yer alan CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
mask

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren ve Bolu’da iki günlük kamp yapan Ahmet Davutoğlu ekibi, parti programı ve tüzüğünü büyük oranda şekillendirdi. Partinin ismi ve logosuna yapılacak bir iki toplantıdan sonra karar verileceği belirtilirken, kurucular kurulunun da 130 kişiden oluşması bekleniyor. Kurucular kurulunda eski AKP, CHP, HDP ve MHP’li isimlerin yer aldığı kaydediliyor. Partinin ilan edilmesi beklenirken, partinin kurucuları arasında yer alan CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İhsan Özkes, Twitter’da “Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım” mesajını yayımladı.

Bugün 13:59 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7 ayda geldiğimiz nokta WC’lerin ücretsiz olması mask
7 ayda geldiğimiz nokta WC’lerin ücretsiz olması
İzmit Belediyesi’nde ilk! Hürriyet sesini kapattı mask
İzmit Belediyesi’nde ilk! Hürriyet sesini kapattı
"CHP ve AK Parti'nin birbirinden farkı yok" mask
"CHP ve AK Parti'nin birbirinden farkı yok"
İzmit Belediyesi’nde “Kurnaz Başkan” gerginliği mask
İzmit Belediyesi’nde “Kurnaz Başkan” gerginliği
CHP'de kurultay için kritik genelge mask
CHP'de kurultay için kritik genelge
Ünlü: Işıklandırma projesi son aşamaya geldi mask
Ünlü: Işıklandırma projesi son aşamaya geldi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti! mask
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL