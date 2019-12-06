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Fen lisesi öğrencileri Akçaray’da bakın ne yaptı

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi edebiyat öğretmeni Hasan Zerey, önderliğinde bir grup öğrenci Akçaray’da kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Öğrenciler kitaplarını açtığında tramvaydan da aynı anda anons yapıldı

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Kitap okuma alışkanlığı için Şehit Özcan Kan Lisesi’nde okuyan bir grup öğrenci, edebiyat öğretmenleri Hasan Zeren ile birlikte, terminal durağından tranvaya bindi. Tramvay hareket ettikten sonra Tüm öğrenciler yanlarında getirdikleri kitapları açarak okumaya başladı. Bu esnada Tramvayda da şu anons yapıldı; “Sayın Yolcularımız, bizler Şehit Özcan Kan Fen Lisesi öğrencileri olarak diyoruz ki yolculuklarınızda elinizde telefon değil kitap olsun. Saygılar sunuyor ve hayırlı yolculuklar diliyoruz." Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hasan Zerey ve Kimya Öğretmeni İlknur Koyuer organize ettiği sosyal deney, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi  11/E sınıfı öğrencileri tarafından yapıldı.

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