TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, 19-20-21 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği Kocaeli Kent Sempozyumu ile ilgili Mimarlar Odası Taş Bina’da basın açıklaması yaptı. Düzenlenen açıklamayı Sempozyum Sekreteri Nilgün Akcan Özcan yaparken TMMOB İKK’nın diğer bileşenleri de açıklamada hazır bulundu.

“SANAYİ ANA TEMA OLARAK KURGULANDI”

Sempozyum hakkında konuşan Özcan, “Kent Sempozyumları TMMOB birlikteliğindeki önemli kentsel bir katkı olup, aynı zamanda İl Koordinasyon Kurulunun öncülük ettiği kente dair disiplinler arası çalışmanın en iyi örneğidir. 2007 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz TMMOB Kocaeli Kent Sempozyumunda, “Kimlikli ve Yaşanabilir Kocaeli” hedefine ulaşılması amaçlanmış ve kentsel tespit ve öneriler sempozyumda sunulmuştur. 2011 yılında ikincisini gerçekleştirdiğimiz kent sempozyumunda ise kentin baskın kimliği olan sanayi ana tema olarak kurgulanmış ve “Kaotik Sanayi Kenti” yerine “Yaşanabilir Sanayi Kenti” ne ulaşmak için çözümler aranmıştır” dedi.

“KOCAELİ KOCAELİ KADAR MI?”

Sempozyum içeriği hakkında da konuşan Özcan, “Bu yıl düzenleyeceğimiz III Kent Sempozyumunda ise; kentin dış çeperlerinin ötesine bakarak, bölgesel etkileşimleri dikkate alarak, coğrafik kent sınırlarını aşarak, “Kocaeli Kocaeli kadar mı?” çerçevesinden tespit ve önerilerimizi paylaşacağız. Yapılan Danışma, Düzenleme ve Yürütme Kurulu toplantılarında, “Kocaeli Kocaeli Kadar Mı?” temasının “Kent ve Sosyal Yaşam” bağlamında insan ve yaşam odaklı öneriler ile irdelenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, sempozyum sürecine bir de Ortaöğretim öğrencileri için resim yarışması planlanmıştır. Amacımız, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızın görüşlerini, hayallerini resim sanatı ile sempozyuma taşınması ve bu bağlamda da bir resim yarışması açılması ve sergiye dönüştürülmesidir. Sempozyum 19 Aralık Perşembe günü Seka Park Kongre ve Kültür Merkezinde Saat 16.30 da Açılış konuşmaları, resim yarışması ödül töreni ile başlayacaktır. Ayrıca açılış sonrası arzu eden konuklarımı için 19.00-20.00 saatlerinde Seka Park Bilim ve Kağıt Müzesi gezisi planlanmıştır. Oturumlar 20 ve 21 Aralık 2019 tarihlerinde TMMOB Mimarlar Odası Tarihi Binada 09.00-18.30 saatlerinde gerçekleşecektir ” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ DE BU SÜREÇTEN NASİBİ ALDI”

Sempozyumun amacı hakkında da konuşan Özcan,“Sınırlar siyasi ve coğrafik özellikleri ortaya koysa da, aslında günümüz kentleri birbirine girmiş bir yaşamı paylaşmaktadır, artık yaşamsal ve işlevsel olarak kentlerin sınırları bulunmamaktadır. Gerek yapısal ve gerekse yaşamsal anlamda olumlu olarak nitelendirilmesi mümkün olmayan kentsel değişimler ile; yerleşim alanları aşırı betonlaşmaya, tarihi miraslar tahrip olmaya, tarım alanları yok olmaya, meydanlar, yeşil alanlar, kıyılar, denizler ise kent yaşamının doğal paydaşı olmaktan çıkmaya başlamıştır. Rant yaratma baskıları ile kentin değerleri, doğal varlıkları, kamusal kullanım alanları kentliye hizmet etmeyen işlevlere dönüşmeye devam etmektedir. Kocaeli de bu süreçten nasibini alan kentlerden biridir” dedi.

“RANTA YÖNELİK POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRİLİYOR”

“Negatif etkenlere maruz kalmaktadır” diyen Özcan “Asya ve Avrupa‘yı birbirine bağlayan karayolu-demiryolu ve denizyolu ulaşım ağlarının kesiştiği stratejik bir noktada yer alan Kocaeli, “Küresel Kent Vizyonu” hedefindeki İstanbul Metropolünün komşusu olmasından kaynaklı olarak kendi planlamasına menfi etki eden bir değişim yaşamaktadır. Sanayi kenti olan Kocaeli endüstriyel üretime bağlı çevresel ilişkilerini kurgularken bir yandan etkileşimde olduğu kentlerin diğer yandan küresel finans ilişkilerinin baskısı altında negatif etkenlere maruz kalmaktadır. Dünya‘da, kamu yönetiminden kentin yönetimine uzanan yeniden yapılanma biçimleri, ülkemizde yerel yönetimlerin yetkilerini artırmışsa da, kamu yönetimi alanında ranta yönelik politikalar ve projeler hayata geçirilmeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“RANT BASKINI VE SERMAYE ARACI OLMAKSIZIN”

Kocaeli’yi küresel ölçekten değerlendireceklerini belirten Özcan, “Günümüzde kentlerimiz, neoliberal politikalar ve küreselleşme ile, mekansal, ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan başlayan değişim sürecinde, kentsel efektif potansiyelin kamu yararına dönüşmesi yerine, sermaye odaklı ekonomik yapılanma öncelik almış ve kentsel alanlar sermaye üretim aracı olmaya başlamıştır. TMMOB’a bağlı tüm bileşenlerinin, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi uzmanlık alanlarından bilimsel verileri ve önerileri ortaya koyacağı, diğer toplumcu yapıların kendi düşünce ve çalışmalarından katkılar sunacağı bu sempozyumda kentin yapısal ve yaşamsal tüm sorunlarını tartışırken; Kocaeli’yi sınırlarındaki iller ile birlikte küresel ölçekten değerlendirmeye, kentsel rantın kamu yararına dönüşmesi amaçlı planlama ve uygulama fikirlerini ortaya koymaya, yönetim politikalarında daha iyisi için çözümler ararken, diğer yandan kent potansiyellerinin canlanması için katkı sunmaya, kentin yapılı ve doğal çevresinin rant baskısı ve sermaye aracı olmaksızın kamusal değere dönüşümüne yönelik önerilere, sağlıklı ve bilimsel bir gelişme içinde, yaşanılabilir bir kentin oluşturulmasına yönelik projeler üretmeye, çalışacağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.